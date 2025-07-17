Вместо Рустема Умерова послом Украины в США могут сделать исполняющую обязанности вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину.

Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

По данным "РБК-Украина", есть вероятность, что Умерова не отправят послом в США, чтобы оставить главой переговорной группы с Россией.

При этом народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк считает, что причина вероятной замены Умерова - отсутствие согласования его кандидатуры со стороны США. По его данным, Умеров "пойдет в СНБО" - правда, пока неясно, кем: секретарем либо заместителем. Также депутат допусти, что он может стать очередным советником украинского президента.

Ранее ходили слухи, что Стефанишина уедет послом в Евросоюз. При этом в отношении нее в Украине открыто уголовное дело о злоупотреблении властью с тяжкими последствиями. Об этом официально уведомило НАБУ нардепа Алексея Гончаренко в ответ на его запрос.

Между тем президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру нового премьер-министра Юлии Свириденко. Соответствующий документ датирован вчерашним днем, 16 июля.

А на сайте парламента сообщается, что Зеленский внес представления о назначении Дениса Шмыгаля министром обороны и Андрея Сибиги — министром иностранных дел. Кандидатуру Шмыгаля уже поддержал профильный комитет.

Голосование по новому составу правительства ожидается сегодня.

Также еще вчера глава фракции "Слуги народа" в Раде Давид Арахамия привел полный список нового Кабмина, поданного на утверждение парламентом.

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