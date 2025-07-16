Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, в отношении вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной, которая сегодня была отправлена в отставку и временно стала исполняющей обязанности.

Об этом НАБУ написало в ответ на запрос народного депутата Алексея Гончаренко, который опубликовал письмо из ведомства в своем телешграм-канале.

Производство было открыто 11 июня - то есть через неделю после появления информации, что компании, вероятно, связанные с бывшим мужем Стефанишиной, получают от государства в управление арестованные ранее активы.

"11.06.2025 прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Досудебное расследование указанного уголовного дела поручено детективам Национального бюро", - сказано в ответе на запрос Гончаренко.

По упомянутой статье чиновнице может грозить до шести лет тюрьмы.

Напомним, по слухам, Стефанишина уедет послом в Евросоюз. Вместо нее новым вице-премьером по евроинтеграции станет Тарас Качка, ныне работающий замглавы Минэкономики.

О перестановках в правительстве мы писали в отдельном материале.