На официальном ТикТок-аккаунте Министерства юстиции опубликовали видеоролик, в котором сотрудники ведомства показывают, что у них на заставке телефонов стоит фото главы ведомства Ольги Стефанишиной.

Ролик уже завирусился в Сети.

В видео женщина просит у сотрудников Минюста показать, какое фото стоит у них на главном экране. У всех попавших в кадр (а это около 10 сотрудников) оказываются портреты Стефанишиной.

Сама министр заявила, что это "кринж-видео", после чего ТикТок ведомства опубликовал новое видео, в котором у всех сотрудников на заставке уже логотип Минюста.

"Как вы могли понять, у Минюста появился ТикТок, и там уже много полезной информации, кроме кринж-видео о фотках на заставке", - написала Стефанишина в Фейсбуке.

Напомним, что сейчас ходят слухи о возможном назначении Стефанишиной послом в США вместо Оксаны Маркаровой. В то же время в парламент уже внесен законопроект о ее отставке с должности министра из-за недавнего расследования о том, что АРМА передало управление несколькими предприятиями, в частности Домом профсоюзов в центре Киева, компании, которая имеет связь с ее бывшим супругом.