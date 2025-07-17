Рустем Умеров не стал послом Украины в США из-за его американского гражданства.

Так утверждает в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

По его данным, Госдеп уведомил об этом МИД Украины. С точки зрения американских законов, гражданин США не может представлять другую страну в Штатах.

Отметим, что подтверждений американского гражданства Умерова нет - хотя его семья действительно уже давно проживает в США практически в полном составе.

Ранее о том, что Умерова не смогли согласовать в Вашингтоне, писал и нардеп Ярослав Железняк.

При этом, по версии Банковой, которую публиковали в близких к Офису президента медиа, Умерова решили оставить в Украине как эффективного руководителя переговорной группы с РФ - в случае назначения послом в Штатах он бы не смог исполнять эту функцию.

К слову то, что вообще эта версия была запущена Офисом президента показывает, что Киев все же не отказался полностью от идеи продолжения переговоров с Россией.

Напомним, вместо Умерова послом в США Зеленский выдвинул бывшего вице-премьера Ольгу Стефанишину.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада утвердила новый Кабинет министров Украины во главе с Юлией Свириденко.

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