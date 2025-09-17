Анализируем итоги 1302-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ зашла в Купянск уже не только с севера, но и с северо-запада и закрепилась в жилых кварталах.

Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State. По ней серая зона с севера дошла уже центра города, то есть там идут бои.

Также россияне существенно продвинулись в соседней Голубовке северо-восточнее.

Мы недавно рассказывали, что ситуация под Купянском осложнилась после того, как россияне перебросили подкрепления через газовую трубу и проникли в северные кварталы города. Об этом написали украинские паблики, но командование тогда заявило, что "ситуация контролируемая". Сейчас также на официальном уровне повторяется, что контроля ни над одним районом Купянска у РФ нет, а в городе идут с ДРГ.

Украинские военные при этом пишут, что оборона Купянска "провалена".

"Не знаю, что можно сказать, скажу лишь то, что там полный хаос и дезорганизация или недостаточная осведомлённость некоторых ответственных должностных лиц. Так не должно быть — оборона очередного города снова провалена, точнее, никак не была организована", - написал украинский офицер с позывным "Алекс".

Негативные для Украины процессы идут и на других участках фронта. На днях к востоку от Константиновки ВСУ утратили все территории, которые были освобождены во время контрнаступления под Бахмутом летом 2023 года.

13 сентября на карте Deep State исчезла полоска "зеленой зоны" под Курдюмовкой и Андреевкой. Отметим, что раньше эта зона, которую украинские войска отбили у россиян в 2023 году была гораздо обширнее.

На данный момент в районе Константиновки вся она исчезла, перейдя преимущественно под контроль РФ или в серую зону. Из того, что смогли освободить ВСУ в ходе контрнаступления два года назад, "зеленым" остался лишь небольшой участок у Орехово-Васильевки (к северо-западу от Бахмута).

Но ключевые бои сейчас идут под Константиновкой. Какая там сейчас ситуация?

По словам украинского военного с позывным "Мучной", к югу от города наступление РФ идет в районах Катериновки и Клебан-Быка. Российские силы пытаются взять здесь под контроль территорию возле водохранилища, которое имеет значение для логистики и удержания позиций.

Юго-восточнее Константиновки россиянам удалось закрепиться в районе Александро-Шультино и частично на территории дачных массивов, которые уже примыкают к городу. "Мучной" отмечает, что там действуют диверсионные группы, которые маневрируют по садовым участкам и проверяют маршруты подхода. В случае накопления там российских войск могут начаться заходы РФ в частный сектор Константиновки.

На северо-востоке российские силы пытаются прорваться через Предтечино к восточным подступам Константиновки. По словам "Мучного", продвижение идет медленно, но постоянно благодаря постоянно прибывающим российским резервам. Российские паблики пишут, что штурм Предтечино идет с юга (то есть село пытаются окружить).

Рядом россияне, по словам украинского военного, зацепились за опорный пункт "перед Ступочками" (российские паблики заявляют, что речь об укрепрайоне ВСУ к западу от этой деревни).

"В целом картина складывается тревожная, противник методично подбирается к городу с нескольких направлений", — констатирует "Мучной".

Карта DeepState продвижения РФ в Ступочках и Предтечино не фиксируют, но на российских картах они уже обозначены как частично контролируемые армией РФ.

Другие украинские военные пишут о массированных ударах по Константиновке, которые превзошли по интенсивности бомбардировки Торецка и Бахмута.

"Константиновка уже мало напоминает город, каким была год назад. Количество огневых средств, применяемых противником, кратно превышает те, что использовались по Торецку и Бахмуту", - сообщает военнослужащий "Айдара" Станислав Бунятов.

На востоке Запорожской области россияне продвинулись в Новоивановке, сообщает Deep State. Это к югу от участка в Днепропетровской области, где идет крупное наступление РФ (о нем мы писали вчера).

"Противник дожимает Новоивановку, после полного установления контроля будет пробивать нашу оборону в направлении Успеновки. Одновременно пытается обезопасить фланг в районе Новогригоровки, чтобы избежать удара с боку во время продвижения", - пишет военный "Мучной".

К обстрелам. Сегодня россияне нанесли крупный беспилотный удар по железной дороге, повредив электроподстанции в Кировоградской области. Судя по всему, попали снова по узловой станции Знаменка. Из-за этого весь день задержки у множества поездов - в том числе зарубежного следования. На маршруты вывели десятки резервных тепловозов.

Также был удар по объектам инфраструктуры в Смеле Черкасской области. Там, как и в Кропивницком, начались перебои с электричеством.

Заявления Зеленского о перспективах войны

Владимир Зеленский провел вчера закрытую встречу с депутатами от "Слуги народа". Там он сделал несколько заявлений о перспективах войны. Обсуждались, среди прочего, вопросы гарантий безопасности для Украины и готовность к мирному процессу.

По словам спикера фракции Юлии Палийчук, если ситуация на фронте ухудшится, то "будут трудные решения", сказал президент.

Причем из контекста других инсайдов следует, что речь не о подписании мира.

Депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу по итогам заседания заявил, что Зеленский "как и другие забронированные, дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками". По его словам, Зеленский сказал, что на войну в следующем году нужно 120 млрд долл., "половину из которых еще непонятно, где брать".

По информации нардепа от "Голоса" Железняка, Зеленский заявил, что не будет отдавать Донбасс России и уверен в победе ВСУ.

Депутаты спросили президента, как он видит развитие и окончание войны.

"На что получили ответ примерно такой, который вы можете прочитать и в публичном пространстве: о гарантиях безопасности, что враг разрушает все эти гарантии, что хочет получить весь Донбасс, что хочет забрать его за три месяца. Президент сказал, что ничего им отдавать не будет и в целом у них всё движется нормально — короче, враг будет разгромлен", - пересказывает Железняк со слов коллег по Раде.

Эти заявления Зеленского не содержат ничего особенно нового. В то же время они противоречат сигналам, которые в последние дни поступают из президентской фракции - о скором окончании войны.

Сперва народный депутат Федор Вениславский, который состоит в комитете по вопросам нацбезопасности и обороны, сказал, что война, "очевидно", идет к завершению, и на это указывает возросшая активность политсил.

"Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении", - сказал Вениславский в интервью Radio NV. Отвечая на вопрос, что указывает на вероятное завершение войны, Вениславский сказал, что это заявление Трампа, который готов содействовать переговорам между Зеленским и Путиным и лично в них участвовать.

В комментарии ТСН на эту тему Вениславский также сказал, что война в Украине может закончиться через "пару месяцев максимум". Он аргументирует это тем, что война стала позиционной, ни одна сторона не может добиться крупных успехов. Также имеет значение, по его мнению, что Китай якобы посылал "четкие сигналы" России о необходимости двигаться к завершению войны.

Затем другой "слуга" Дмитрий Черный, спрогнозировал в ближайшие месяцы старт избирательной кампании.

Черный входит в состав комитета Рады по вопросам организации госвласти, в чьи функции входит в том числе курирование выборов. Он написал на своей странице в Facebook, что время работы девятого созыва парламента подходит к концу и связано это с близким окончанием войны.

"Отсчет пошел на недели. Конечно, я могу ошибаться, но у меня есть ощущение, что эта каденция Рады подходит к завершению. Уже в следующем году, вероятно, страна будет иметь новый состав парламента. И это тесно переплетается с вопросом завершения войны", - считает Черный.

Некоторые читатели его страницы засомневались в адекватности прогноза нардепа, но он продолжал настаивать на нем в комментариях.

После этих заявлений нардеп "Слуги народа" Богдан Кицак отверг прогнозы о выборах. Он сказал, что стабилизации на фронте, необходимой для выборов, в ближайшие месяцы не прогнозируется. Также Кицак не согласен, что бюджет-2026 связан с подготовкой к выборам, поскольку половина его финансирования зависит от международных партнёров (о чем ниже).

Опрошенные "Страной" депутаты во фракции СН в большинстве своем также не разделяют оптимизма коллег.

"Все хотели бы закончить войну. У кого-то это желание прорывается в комментариях прессе, как у Вениславского. А кто-то такую мечту называет ощущением. Все надеются на хороший исход переговоров, но, думаю, ни один человек на планете не скажет, чем и когда они закончатся", - сказал нам один из нардепов.

Другой собеседник, который, входит в тот же комитет, что и депутат Черный, считает, что в плане войны и выборов "ничего не изменилось". "Дмитрий (Черный - Ред.) с нами в разговоре сказал, что прогноз ему подсказала интуиция", - говорит он.

В то же время есть и другое мнение.

"Коллеги (Вениславский и Черный - Ред.) делятся ощущениями, которые не только у них возникают после общения с представителями Офиса президента. Последние же в непубличных коммуникациях сейчас любят намекнуть, что "скоро войне конец". На чем такой прогноз основан они не поясняют, но многие действия Банковой действительно напоминают предвыборную логику (подробно об этом мы писали здесь - Ред.)", - говорит нам один из "слуг народа".

Источник в политических кругах сказал "Стране", что, по его мнению, быстрое завершение войны возможно только в одном случае - если Зеленский примет условия Путина в виде вывода ВСУ со всей территории Донецкой области и гарантий безопасности без членства в НАТО и без присутствия войск членов Альянса на украинской территории.

"Но пока Зеленский категорически против этого. По крайней мере публично. Хотя, конечно, все больше признаков указывает, что власть активно готовится к выборам. В том числе и бюджет на следующий год, где прирост расходов на социалку кратно больше, чем на оборону", - говорит источник.

Аналогичным образом трактует поданный правительством проект бюджета и нардеп Железняк. По его словам, в документе не учитывается дополнительный дефицит расходов на военные цели в 300 млрд грн, который существует в этом году.

На денежное обеспечение и другие выплаты военным в бюджете 2026 года предусмотрено 1,143 трлн грн, что всего на 17,15 млрд больше, чем в 2025 году, где уже есть дыра в сотни миллиардов. На закупку и ремонт техники и боеприпасов выделено 678,12 млрд грн - это на 4,65 млрд меньше, чем предусмотрено нынешним бюджетом.

Железняк также обратил внимание, что на различные социальные программы и предвыборные инициативы планируют потратить больше, чем на увеличение выплат военным. А расходы на "стратегические коммуникации, информационную безопасность и меры по евроинтеграции" увеличены в десять раз - до 4 млрд грн.

"Это не бюджет воюющей страны, а бюджет выборов", - считает нардеп.

Мы уже писали, что в проекте бюджета Украины на следующий год расходы на социалку увеличиваются значительно больше, чем на оборону. Причем профинансированы они должны быть за счет помощи иностранных партнеров. Но пока остается открытым вопрос готовы ли европейские лидеры дать украинским властям денег на ускорение роста социальных расходов при том, что сами призывают население своих стран затянуть пояса и готовиться к снижению социальных стандартов для увеличения военных бюджетов и продолжения помощи Киеву.

При этом, как видим, сам Зеленский, говорит о том, что могут быть тяжелые решения, если ситуация на фронте ухудшится. Но, суд по прочим утечкам с его встречи с фракцией, он имеет в виду не уступки россиянами каких-либо территорий, а, например, ужесточение мобилизации. В том числе в форме уменьшение возраста мобилизации до 18 лет.

С другой стороны, Зеленский говорит, что его "план А" - это закончить войну в этом году.

Сказал он об этом сегодня в контексте проблем с наполнением бюджета.

По его словам, Украине необходимо 120 млрд долл., чтобы воевать весь следующий год. В украинском бюджете заложено 60 млрд долларов, ещё 60 млрд нужно где-то найти, заявил Зеленский.

«План «А» для нас - это завершить войну в этом году, план «Б» - найти 120 миллиардов долларов», - заявил президент.

Отметим, что дополнительные 60 млрд долларов, которые хочет найти Зеленский - это военная помощь, которую Украина рассчитывает получить от иностранных партнеров.

Но, кроме того стране нужно ещё примерно 60 млрд долларов внешней помощи, чтобы профинансировать все прочие невоенные расходы бюджета (почти все собираемые Украиной налоги и сборы уйдут на войну).

Итого Киев в следующем году, чтобы профинансировать все запланированные расходы бюджета, должен убедить внешних партнеров оказать финансовую помощь в размере 120 млрд долларов. Правда, можно ещё девальвировать гривну и тогда требуемая сумма несколько уменьшится.

Но, в любом случае, задача непростая. Учитывая, что США теперь безвозмездно не помогают, а в Европе нарастают собственные экономические проблемы.

Трамп в Лондоне и переговоры

Сегодня президент США проводит государственный визит в Британию.

Зеленский на днях заявлял, что на встрече с Трампом британский премьер Стармер предложит американскому лидеру некие модели совместных действий по Украине - от гарантий безопасности Киеву до совместных санкций против РФ.

По предложениям Стармера пока ничего неизвестно. По вопросу санкций Трамп уже встречался с Урсулой фон дер Ляйен, которая заявила, что Европа будет изучать вопрос ускорения отказа от российских энергоносителей.

Трамп, напомним, требует от Европы не только такого отказа - но и введения крупнейших пошлин против Китая с Индией за покупку российской нефти. ЕС и Британия их вводить отказываются, о чем пишут многие западные СМИ.

Да и сам американский президент, судя по всему, ведет дело к торговым сделкам с Пекином и Нью-Дели - а не к дальнейшей тарифной войне.

Так, на днях он заявил об удачной встрече представителей США и Китая по торговле (там, среди прочего, договорились по ТикТок) и предстоящему разговору с Си Цзиньпином. А вчера Трамп созвонился с индийским премьером Моди, с которым также тепло пообщался.

Это произошло после резкого похолодания отношений двух стран и введения Трампом 50-процентных пошлин против Индии. Пока они не отмены, но попытки навести мосты и договориться явно идут.

На фоне этих усиленных контактов США как с Индией, так и с Китаем, Европа вряд ли станет поддерживать требования Трампа - поскольку завтра он может и сам резко изменить свою позицию, договорившись с главными странами "глобального Юга". И, как мы уже писали, скорее всего требования Трампа имеют основной целью заставить Европу перейти на американские энергоносители.

В этом контексте разговоры о вторичных санкциях против России со стороны Трампа, похоже, остаются пока не более чем риторическим приемом. Поскольку эти вторичные санкции включают пошлины против Китая, а их ни США, ни Европа сейчас усиливать не хотят.

При этом Трамп вчера повторил, что будет продолжать посредничать по Украине и планирует провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским, поскольку между ними "много ненависти", и без президента США они договориться не смогут. Он также добавил, что Зеленскому "придется заключить сделку".

Москва сегодня сделала ряд заявлений по переговорам о завершении войны в Украине.

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Киев отверг предложения, которые спецпредставитель США Уиткофф передал украинским властям по результатам встречи на Аляске. И утверждает, что Киев "саботирует" усилия США и пытается вместе с Европой "убедить Трампа отказаться от миротворческих усилий и вернуться к конфронтации с Россией".

По словам министра, Россия настаивает на заключении глобального соглашения по Украине. "Перемирие и соглашение об урегулировании не сработали. Обмены территориями или попытка соблазнить Путина восстановлением торговли с США в вопросе Украины не сработают", - заявил глава МИД РФ.

Кроме того, как говорит Лавров, на Аляске Москва и Вашингтон обсуждали, в частности, запрет УПЦ, и "в США понимают, что нарушение прав человека на Украине неприемлемо".

Лавров также высказался против отправки европейских войск в Украину. Он заявил, что западные военные в случае отправки в Украину "будут, по сути, оккупационными войсками и законными целями для российских военных".

Исходя из этих заявлений, Москва придерживается прежних своих условий, о которых стало известно после Аляски - передача ей Донбасса (без аналогичного вывода российских войск из других регионов, согласно Лаврову), решение вопроса УПЦ и защиты прав русского языка в Украине, а также отсутствие западных войск в стране после завершения войны.

По всем этим пунктам Украина и Европа уже озвучили прямой отказ. И, как мы уже писали, ключевой здесь будет позиция Трампа - будет ли он давить на какую-то из сторон, чтобы убедить ее отойти от своих условий. Или же вообще выйдет из урегулирования этой войны.

Пока Трамп не делает по сути ничего - давления особого нет ни на Киев, ни на Москву. Единственный сценарий, который озвучивает американский президент - это трехсторонняя встреча с его участием, где он планирует решить какие-то противоречия между Зеленским и Путиным. Однако пока подготовки такой встречи, судя по всему, не ведется. Очевидно, что она будет эффективной только после предварительного согласования главных позиций для выхода на соглашение. И пока работы по выработке этих позиций в публичном поле также не заметно.

Впрочем, возможно, что-то изменится после встречи Зеленского с Трампом на следующей неделе - она может состояться на полях Генассамблеи ООН.