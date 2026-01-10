Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал видео с баллистической ракетой "Орешник" и пригрозил европейским странам, планирующим разместить войска в Украине после мирного соглашения.

Соответствующая публикация появилась на странице политика в социальной сети X.

По всей видимости, таким образом он ответил на новость о планах президента Франции Эмманюэля Макрона разместить шесть тысяч французских военных в Украине после заключения мирного соглашения.

"Правящие европейские идиоты, похоже, действительно хотят войны в Европе. Это уже тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск в Украине, но нет - Микрон продолжает проталкивать эту жалкую чушь. Ну что ж, давайте. Вот что вы в итоге получите", - написал Медведев, прикрепив ролик с ударом "Орешника" по Львову.

Ранее в Брюсселе заявили, что считают удар "Орешником" предупреждением Евросоюзу и США. О том же заявляют и в украинском парламенте.

В Минобороны РФ называли совершенно другую цель удара, не имющую ничего общего с утверждениями Запада: это "ответ на террористическую атаку" на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

"Страна" также разбиралась, зачем Россия ударила "Орешником" по Львовской области.