Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил парламенту и правительству Франции о плане размещения шести тысяч французских военных в Украине после заключения мирного соглашения.

Об этом пишет Le Monde.

По информации издания, закрытая встреча прошла 8 января в Елисейском дворце, в ней участвовали министры, военное руководство страны, главы палат парламента, лидеры фракций и партий.

По словам участников, Макрон представил конфиденциальные детали французского вклада и подчеркнул, что речь идет о силах, которые будут действовать не на линии фронта. Начальник генштаба Фабьен Мандон пояснил, что это будут не силы сдерживания или стабилизации, а "силы поддержки украинской армии". Сам Макрон отметил, что иностранные военные будут размещены "вдали от фронта" и займутся сопровождением и обучением украинских подразделений.

На выходе с встречи лидер депутатов "Непокореннои Франции" Матильд Пано заявила, что Франция может направить в Украину до 6 тысяч солдат. При этом она усомнилась в надежности американских гарантий безопасности и сказала: "Нет никаких оснований доверять Дональду Трампу". Аналогичные сомнения высказывали и другие политики, обсуждая так называемыи backstop — обещание США вмешаться в случае нарушения режима прекращения огня (США публично таких обещаний не давали - Ред.).

Часть оппозиции, включая левую "Непокоренную Францию", коммунистов и правое "Национальное объединение", настаивает, что возможное развертывание войск должно происходить только при наличии мандата ООН (которого не будет, так как Россия наложит вето). В то же время представители правых отмечали, что в случае официального запроса Киева международныи мандат может быть не обязательным.

Министр обороны Себастьен Лекорню заявил, что в течение двух-трех недель в парламенте Франции состоятся отдельные дебаты по этому вопросу.

Ранее мы сообщали, что Париж и Лондон сократили количество военных, которых планировали отправить в Украину.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что без согласия России Британия и Франция не смогут отправить свои войска в Украину.