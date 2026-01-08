Франция и Великобритания намерены отправить в Украину до 15 тысяч военных. Хотя буквально на днях европейские партнеры Киева обсуждали развертывание миротворческой миссии численностью до 30 тысяч военных.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

По их данным, первоначально британское военное руководство предлагало направить 10 тысяч военнослужащих в рамках более широкой "коалиции решительных" численностью 64 тысяч человек, но Минобороны сочло это нецелесообразным, учитывая нынешнюю численность британской армии.

Предполагается, что будет развернуто менее 7500 британских солдат, но даже это станет проблемой для Британии, которая располагает лишь около 71 тысячи подготовленных военнослужащих в регулярной армии.

Остальных, то есть более 7500 солдат, предоставит Франция, разместив их на западе Украины.

Несколько источников предположили, что даже общая численность контингента в 15 тысяч человек является оптимистичной. Германия готова развернуть войска около Украины, возможно, в Польше или Румынии, добавил военный источник.

Британские и французские войска будут помогать в обучении украинской армии и контролировать строительство защищенных объектов для хранения оружия и военной техники.

На фоне обсуждений отправки военных контингентов в Украину Россия в очередной раз пригрозила нанести по ним удары. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение в Украине войск и военных объектов Запада "будет рассматриваться как интервенция, несущая угрозу безопасности, они будут рассматриваться в качестве законных боевых целей".

Напомним, что США не присоединились к парижской декларации о послевоенной отправке западных войск в Украину.

Что означают заявления о европейских войсках в Украине, сделанные в Париже, мы разобрали в отдельном материале.