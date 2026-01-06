Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что страны Запада планируют ввести своих миротворцев в Украину не в пику России, а для предотвращения гражданской войны, особенно на период выборов. Ещё одна цель ввода иностранных контингентов - мониторинг нарушений со стороны ВСУ на линии фронта.

Об этом Арестович сказал на Ютуб-канале блогера Александра Шелеста.

"Зачем вводятся войска на территорию Украины? Это не против России. Планируется ввести их для предотвращения гражданской войны. Это стабилизационные силы, которые вводились, например, в Боснию. Запад прекрасно понимает все перспективы послевоенных государств, в которых полтора миллиона единиц неучтённого автоматического оружия и миллион ветеранов, и просто кричащее отсутствие права, кричащие политические и общественные противоречия, и очень мало ресурсов. Поэтому им нужны стабилизационные силы. Просто никто так не назовёт и скажет, что это против России", - объяснил экс-советник Банковой.

"Что могут спасти 10 тысяч или 15 тысяч войск от России? Ничего. Они вообще собой ничего не представляют. 150–200 — это да, это контингент. Даже 50 не контингент. 10–15 — это чтобы патрули походили возле Центральной избирательной комиссии, чтобы были наблюдатели на линии разграничения, чтобы фиксировать нарушения украинской стороны в первую очередь, потому что Украине тупо не верят, чтобы вы понимали", - добавил Арестович.

По его мнению, в Украине "созданы все предпосылки для гражданской войны", существует угроза "крупных уличных беспорядков в Одессе, Киеве, Виннице, Житомире, Львове", а западный контингент на Правобережье будет снижать вероятность таких событий.

Также есть опасность раскола среди военных.

"Это, например, сочетание Билецкого и Буданова как одна часть силовиков против, например, Залужного и примкнувших к нему кадровых офицеров", - считает он.

"То, как Третий корпус (сформированный выходцами из "Азова" - Ред.) обращается с кадровыми офицерами и какую мораль они проводят, заставляет кадровых офицеров объединяться, консолидироваться вокруг Залужного", - разъяснил Арестович.

"Когда у одних героев Украины будет большой соблазн застрелить, кинуть гранатку или вогнать FPV-дрончик в лоб другому герою Украины, они начнут это делать. Французские, турецкие, британские войска, случайно расположившиеся возле центральных избирательных комиссий городов, патрули, которые будут гулять, — ну, наверняка же хоть как-то, но стабилизируют обстановку. Но совсем уж убивать союзников не с руки будет, правильно, даже самым отчаянным героям Украины", - сказал экс-советник.

Также он полагает, что стабилизационный фактор нужен ещё и для того, чтобы Украина выполняла свою часть договорённостей в рамках мирной сделки.

"Всё, что происходило в рамках минского процесса, убедило только в одном: отчаянные какие-то украинские герои очень склонны стрелять, когда не надо, нарушая договорённости. Не только проклятые российские провокаторы, но и наши герои, бывает, тоже могут. Поэтому наблюдатели и войска будут нужны для того, чтобы не дать украинской стороне нарушить под реваншистскими лозунгами достигнутое мирное соглашение", - сказал Арестович.

Он считает, что Россия тоже заинтересована в иностранном присутствии.

"Россия раньше всех других будет знать, что это для предотвращения гражданской войны в Украине. Поэтому она благополучно согласится, если будут достигнуты соответствующие договоренности, а судя по всему, они довольно близки", - заявил бывший советник Банковой.

Напомним, публично Россия выступает резко против ввода западных контингентов на территорию Украины. Об изменении её позиции по этому вопросу ничего неизвестно.

Между тем отправить свой миротворческий контингент в Украину после окончания войны готовы Великобритания, Франция, Германия и Турция.