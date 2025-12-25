Великобритания, Франция, Германия и Турция готовы отправить свой миротворческий контингент в Украину после окончания войны.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, международные партнеры должны участвовать в сдерживании России, а Украина не должна нести это бремя на своих плечах.

"Возникает вопрос, кто будет финансировать все? Кто будет присутствовать для того, чтобы интегрировать все в единую систему и кто будет модерировать процессы сдерживания России? И тогда возникает вопрос, что здесь должны присутствовать представители других стран, которые в этом заинтересованы", – сказал Подоляк.

При этом он отметил, что для Турции важно "исключить повторение того, что создает проблемы для бизнеса, экономические проблемы в акватории Черного моря".

"Вообще эта война приведет к тотальному переформатированию европейского пространства. Украина будет максимально быстро двигаться в европейском направлении. А Европа будет переосмысливать стиль жизни, в котором они сегодня живут. Он будет более аскетичный, милитаристский и антироссийский", – констатировал советник.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что войска Германии могут принять участие в коалиции по обеспечению безопасности Украины после возможного мирного соглашения с РФ.

Напомним, в Кремле выступили против размещения войск НАТО на территории Украины.