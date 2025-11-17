Президент Франции Эмманюэль Макрон снова поднял тему размещения западных миротворцев в Украине после войны.

Об этом он сказал на пресс-конференции после подписания с Владимиром Зеленским на авиабазе Вилакубле, которая находится неподалеку от французской столицы, декларации о закупках Киевом оружия.

По словам президента Франции, под Парижем заработал штаб "коалиции желающих", где будут формировать военный контингент для развертывания его в Украине вдали от фронта после прекращения огня. К слову, после подписания декларации Макрон и Зеленский направились в этот штаб.

Также Макрон предположил, что война в Украине закончится раньше 2027 года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли Париж продолжать поддерживать Киев после его ухода из Елисейского дворца в 2027 году.

"Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года", - сказал Макрон.

По его словам, он "по-прежнему столь же решительно настроен добиться мира".

"Многие решения, включая военно-технические, принятые сегодня, являются абсолютно необходимыми для подготовки надежного мира", - заявил французский президент.

Как мы писали, по предварительным прогнозам МВФ, война завершится в конце 2026 года.