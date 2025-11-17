Под Парижем заработал штаб "коалиции желающих", где обсуждают отправку миротворцев в Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон снова поднял тему размещения западных миротворцев в Украине после войны.
Об этом он сказал на пресс-конференции после подписания с Владимиром Зеленским на авиабазе Вилакубле, которая находится неподалеку от французской столицы, декларации о закупках Киевом оружия.
По словам президента Франции, под Парижем заработал штаб "коалиции желающих", где будут формировать военный контингент для развертывания его в Украине вдали от фронта после прекращения огня. К слову, после подписания декларации Макрон и Зеленский направились в этот штаб.
Также Макрон предположил, что война в Украине закончится раньше 2027 года.
Президент Франции Эмманюэль Макрон уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли Париж продолжать поддерживать Киев после его ухода из Елисейского дворца в 2027 году.
"Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года", - сказал Макрон.
По его словам, он "по-прежнему столь же решительно настроен добиться мира".
"Многие решения, включая военно-технические, принятые сегодня, являются абсолютно необходимыми для подготовки надежного мира", - заявил французский президент.
Как мы писали, по предварительным прогнозам МВФ, война завершится в конце 2026 года.