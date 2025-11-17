Владимир Зеленский заявил, что сегодня подпишет "историческое соглашение" с Францией, которое предусматривает "существенное усиление нашей боевой авиации, противовоздушной обороны и других оборонных возможностей".

По данным источников агентства Reuters, соглашение будет заключено на 10 лет и станет сигналом для ​​поставки Киеву многоцелевых боевых самолётов Rafale производства аэрокосмической компании Dassault Aviation.

Некоторое количество самолетов может поступить в Украину напрямую из французских запасов, но основная часть будет произведена в течение долгосрочного периода. Договор является частью усилий Киева по увеличению своего авиапарка до 250 боевых самолетов, включая американские F-16 и шведский Gripen.

Также в французами могут быть заключены сделки на поставку систем ПВО SAMP/T, но пока неясно, из запасов или в рамках долгосрочных заказов на производство.

Источники агентства заявили, что пока непонятно, как будут финансировать эти сделки. Reuters отмечает, что переговоры о дополнительной помощи велись на фоне "политической и бюджетной нестабильности в Париже, которая ставит под сомнение реальный объем помощи со стороны Франции".

При этом публичная повестка встречи Зеленского и Эмманюэля Макрона, а также договоренности об оружии, скорее всего, будут лишь антуражем для главной темы разговора: донесения Зеленскому позиции европейцев относительно масштабного коррупционного скандала вокруг окружения президента Украины. Какая именно это может быть позиция, мы писали в отдельном материале.

Напомним, перед визитом во Францию Зеленский побывал в Афинах, где подписал договор о транзите газа США через греческие терминалы.