Зеленский сообщил украинцам, что в столетнем соглашении с Британией есть секретные пункты. Видео
В столетнем соглашении с Великобританией есть тайные пункты.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
По его словам, в этом году Украина получит военную помощь от Британии на 6,6 млрд долларов.
Ранее СМИ сообщали, что британский премьер-министр Кир Стармер прибыл в Киев для подписания договора о "100-летнем партнерстве" между двумя странами в знак поддержки Зеленского перед инаугурацией Дональда Трампа.
Между тем война в Украине идет 1058-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 января 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. За минувшие же сутки армия РФ продвинулась в Часове Яре - захватили район Новый, продвинулась в Октябрьском и центре города. В Украину из российского плена вернулись 25 военных, в том числе защищавшие "Азовсталь" и Мариуполь. Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации до 9 мая.
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