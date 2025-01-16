В столетнем соглашении с Великобританией есть тайные пункты.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По его словам, в этом году Украина получит военную помощь от Британии на 6,6 млрд долларов.

Ранее СМИ сообщали, что британский премьер-министр Кир Стармер прибыл в Киев для подписания договора о "100-летнем партнерстве" между двумя странами в знак поддержки Зеленского перед инаугурацией Дональда Трампа.

Между тем война в Украине идет 1058-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. За минувшие же сутки армия РФ продвинулась в Часове Яре - захватили район Новый, продвинулась в Октябрьском и центре города. В Украину из российского плена вернулись 25 военных, в том числе защищавшие "Азовсталь" и Мариуполь. Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации до 9 мая.

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