Встреча Зеленского с Макроном в понедельник будет показательна с точки зрения определения политики европейцев относительно развернувшегося в Украине коррупционного скандала.

Хотя официальная повестка встречи - обсуждение гарантий безопасности Украине в случае прекращения огня, однако, очевидно, что тема по "делу Миндича" также наверняка будет поднята. И, не исключено, именно она и станет основной, так как гарантии безопасности и прекращение огня пока что темы, скорее, гипотетические.

Напомним, крупнейшие европейские страны уже поддержали расследование НАБУ и заявили о необходимости борьбы с коррупцией в Украине.

Но теперь главный вопрос - какие практические шаги они предпримут. С учетом того, что коррупционный скандал уже широко используется как аргумент сторонникам прекращения (или сокращения) финансовой помощи Украине (например, Орбаном).

Поэтому просто проигнорировать скандал, ограничившись общими заявлениями, европейцы вряд ли смогут.

У них есть два варианта действий.

Первое - взять с Зеленского обязательства отправить в СИЗО засветившихся в скандале чиновников, написать и утвердить программу борьбы с коррупцией и увеличения прозрачности управлений в госкомпаниях (с обновлением их руководства и набсоветов), провести конкурсы с правом решающего голоса "международных экспертов" на новых руководителей, а также ускорить проведение аналогичных конкурсов по отбору руководителей силовых структур, таможни и налоговой (чего Европа уже давно требует). Для Зеленского такие условия будут неприятными (он не хочет терять контроль над силовиками), но в сложившейся ситуации это вариант, что называется, "отделаться малой кровью". Тем более, что сейчас можно пообещать все что угодно, а затем начать тихий саботаж процесса.

Второй вариант более жесткий - европейцы могут потребовать от Зеленского перезагрузить всю команду. Отправить в отставку Ермака и правительство Свириденко, заменив их на неких "понятных" Западу, близких к грантовым структурам и посольствам G7 людей. Вроде Федорова, Кубракова, Кудрицкого и им подобных.

Этот план сейчас активно продвигает в Европе "антизеленская коалиция" (о которой мы подробно писали здесь). Судя по недавнему докладу Еврокомиссии по евроинтеграции Украины, куда были включены многие тезисы "коалиции", контакт у нее с евроруктурами установился весьма тесный.

Неизвестно, правда, захотят ли европейцы сейчас выдвинуть столь жесткие и широкие требования Зеленскому, но если это произойдет, то Банковой будет очень трудно их проигнорировать, учитывая зависимость от финансовой поддержки ЕС. Тем более, что коррупционный скандал может ещё более расшириться, перейдя, например, на сферу военных закупок (что НАБУ уже фактически прямым текстом анонсирует).

Какой вариант выберет Европа, возможно, и станет понятно по итогу встречи Зеленского с Макроном.