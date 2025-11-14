Правительство начало аудит всех государственных компаний, результаты проверки будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Сегодня был доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Правительство уже начало аудит всех государственных компаний, и результаты проверки будут у правоохранительных и антикоррупционных органов, и правительство должно обеспечить им полную поддержку. Я именно на это рассчитываю", - заявил глава государства.

По его словам, с 1 декабря для военных также заработает система электронных баллов – "е-баллов".

Они будут выдаваться за эвакуацию раненых наземными роботизированными комплексами и за другие виды использования НРК боевыми подразделениями.

Ранее Зеленский по итогам совещания с премьер-министром Юлией Свириденко анонсировал аудит госкомпаний. Он поручил оперативно информировать ключевых партнёров Украины о результатах проверок и принятых решениях.

Напомним, что Кабинет министров отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции в связи с коррупционным скандалом. Сам Галущенко "полностью согласился" с решением Кабмина о своем отстранении и написал заявление об отставке.

Ранее в отставку также подала министр энергетики Светлана Гринчук. Оба заявления уже переданы на рассмотрение Верховной Рады.