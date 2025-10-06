Государственные проверки украинского Агентства оборонных закупок с начала 2024 по март 2025 года выявили десятки контрактов, заключённых с компаниями по завышенным ценам без объяснений.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, аудит показал случаи задержек, неполных поставок и предоплаты за недоставленное оружие.

Сумма выявленной переплаты составила не менее 5,4 млрд грн (около $129 млн).

Другие проблемы в системе оборонных закупок Украины, указанные в статье:

широкое использование посредников: в прошлом году 83% контрактов АОЗ заключались через них, при этом посредники получали наценку 3% вместо прямой работы с производителями;

хаотичный рынок поставщиков: Украина закупает оружие у более чем двух тысяч поставщиков, включая новосозданные компании и небольшие мастерские, часто без проверки их производственных мощностей;

низкая эффективность: из 35 типов украинских надводных и подводных дронов лишь три реально поражали российские корабли.

