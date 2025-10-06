В понедельник, 6 октября, в Украине идет 1321-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 6 октября

08:00 Российские телеграм-каналы пишут о ночном ударе по ТЭЦ в Клинцах Брянской области РФ.

Официально эта информация не подтверждалось. При этом в МЧС России заявили о взрывах и отключениях света в Клинцах. Утверждается, что сейчас электроснабжение восстановлено.

07:51 Военкомы в Киевской области вернули хозяевам "мобилизованного" кота.

Об этом пишут местные телеграм-каналы со ссылкой на закрытый чат села, где произошел инцидент.

07:47 Минобороны РФ заявляет о рекордном за последнее время налете украинских беспилотников. Сообщается о поражении 251 дрона. Из них 40 были сбиты над Крымом и 62 - над Черным морем.

Украинские телеграм-каналы пишут о поражении нефтеналивного терминала в Феодосии.

07:25 По Харькову ночью россияне нанесли удар дронами. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

В Новобаварском районе произошли пожары и разрушения на территории одного из объектов, в Шевченковском районе загорелся автомобиль.

Повреждены частные жилые дома, складские помещения, гаражи и легковые автомобили.