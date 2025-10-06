В понедельник, 6 октября, в Украине идет 1321-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 6 октября
08:00 Российские телеграм-каналы пишут о ночном ударе по ТЭЦ в Клинцах Брянской области РФ.
Официально эта информация не подтверждалось. При этом в МЧС России заявили о взрывах и отключениях света в Клинцах. Утверждается, что сейчас электроснабжение восстановлено.
07:51 Военкомы в Киевской области вернули хозяевам "мобилизованного" кота.
Об этом пишут местные телеграм-каналы со ссылкой на закрытый чат села, где произошел инцидент.
07:47 Минобороны РФ заявляет о рекордном за последнее время налете украинских беспилотников. Сообщается о поражении 251 дрона. Из них 40 были сбиты над Крымом и 62 - над Черным морем.
Украинские телеграм-каналы пишут о поражении нефтеналивного терминала в Феодосии.
07:25 По Харькову ночью россияне нанесли удар дронами. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
В Новобаварском районе произошли пожары и разрушения на территории одного из объектов, в Шевченковском районе загорелся автомобиль.
Повреждены частные жилые дома, складские помещения, гаражи и легковые автомобили.