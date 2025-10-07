Президент США Дональд Трамп заявил, что он "в определенной степени" принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk.

Он добавил, что перед окончательным решением хотел бы узнать, зачем именно эти ракеты будут использованы.

Трамп также заявил, что "не ищет эскалации" при отправке в Украину ракет "Томагавк". Он добавил, что "задаст несколько вопросов" Киеву по поводу использования этих ракет.

Полный ответ Трампа на вопрос об отправке в Украину ракет "Томагавк" ещё больше путает ситуацию.

"Вы уже приняли решение, чтобы поставить Украине ракеты Tomahawk или продать их НАТО и позволить им продать их Украине?", - задал вопрос журналист.

"Да, я вроде как принял решение, в целом, если подумать. Думаю, я хочу выяснить, что они с ними сделают - куда они их отправят, наверное. Мне бы пришлось задать этот вопрос. Та война никогда не должна была начаться - она бы никогда не началась. Там было принято настолько плохое решение. Я думаю, с обеих сторон, кстати. Но никто не выглядит хорошо в этой войне между Россией и Украиной - никто. Это было ужасно… На этой неделе они потеряли более 7 000 солдат, обе стороны вместе. Каждую неделю они теряют 7 000, 8 000, 5 000", туманно ответил Трамп.

"У них (ракет Tomahawk - Ред.) дальность примерно 1 500 миль или около того, так что они могли бы", - попытался вернуть его к теме журналист.

"Нет, я знаю. Нет, я хочу… я бы задал несколько вопросов. Я хочу увидеть, что… Я не стремлюсь к эскалации", - сказал Трамп.

Из этих цитат президента США пока до конца не ясно, принято ли окончательное решение, или предстоят ещё некие консультации.

Его российский коллега Владимир Путин заявил по этому поводу, что Россия готова продолжать с США дискуссию об "урегулировании конфликта в Украине", но он также предупредил, что поставки Украине ракет "Томагавк" будут означать "качественно новый этап эскалации" в отношениях России и США: "Применение "Томагаквов" без участия американцев невозможно. И это, конечно, нанесёт ущерб нашим отношениям". Однако, по его мнению, такие поставки "не изменят положения дел на фронте и не приведут к перелому ситуации в пользу ВСУ".

Ранее мы выясняли, что поменяют в войне Томагавки, если их получит Украина. Известно, что некоторые советники президента США Дональда Трампа считают, что предоставление Украине дальнобойных ракет "Томагавк" существенно не изменит ни военный баланс, ни позицию РФ.

Мы сообщали, что Владимир Зеленский ждёт от американского лидера Дональда Трампа передачу Украине "Томагавков". По его словам, тогда у Украины может появится новые возможности.

"До сегодняшнего дня мы использовали для ударов по РФ только наше дальнобойное оружие. После моей встречи с Трампом, возможно, у нас появится что-то ещё", – заявил Зелеский.