Некоторые советники президента США Дональда Трампа считают, что предоставление Украине дальнобойных ракет "Томагавк" существенно не изменит ни военный баланс, ни позицию РФ.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

"Я не думаю, что ограниченное количество "Томагавков" или эпизодические удары вглубь России изменят мнение Путина", - сказал газете американский чиновник.

Один из источников отметил "радикальное изменение позиции" в ближайшем окружении Трампа в том, что касается предоставления Украине разведданных о целях на территории России. Однако президент по-прежнему против использования средств американских налогоплательщиков для помощи Украине, предпочитая, чтобы за это платили союзники по НАТО.

Газета подтверждает информацию других СМИ о том, что Трамп уже поручил американским военным подготовиться к предоставлению Украине дополнительных разведданных для дальнобойных ударов по российской энергетике, хотя окончательное решение еще не обнародовано.

Вашингтон уже оказывает разведывательную поддержку Украине, но новые меры могут помочь Киеву лучше картировать российскую противовоздушную оборону и прокладывать маршруты ударов.

Ранее о том, что администрация Трампа планирует предоставить Украине дополнительные разведывательные данные для ракетных ударов по энергетической инфраструктуре России, сообщали NBC News и The Wall Street Journal.

Что могут поменять в войне "Томагавки", мы анализировали в отдельном материале.