Администрация Дональда Трампа планирует предоставить Украине дополнительные разведывательные данные, чтобы помочь ВСУ наносить удары по нефтегазовым объектам на территории России.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на три источника.

Как пишет издание, это будет первый случай с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом, когда США расширят разведывательную поддержку Киева.

Применяя всё более совершенные беспилотники и ракеты, Украина активизировала атаки на трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты энергетики на российской территории. По мнению аналитиков, эти атаки начинают наносить значительный ущерб энергетическому сектору России, а американская разведка может сделать их еще более эффективными.

Кроме того, Украина надеется, что администрация Трампа согласится передать ВСУ ракеты большей дальности американского производства.

Напомним, вчера газета The Wall Street Journal написала, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов по энергетической инфраструктуре России.

