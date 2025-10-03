Украинские власти в последнее время все чаще обещают в ответ на российские обстрелы объектов энергетики бить по энергетическим объектам в РФ.

На днях пригрозил Москве блэкаутом Владимир Зеленский, а вчера об этом же заявил глава Генштаба Андрей Гнатов.

"Любое действие противника, направленное на то, чтобы навредить нашей стране, будет получать симметричный ответ. Абсолютно правильно всё сказал президент, и мы найдем и возможности, найдем и оружие и проведем эти операции. Они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества", - сказал Гнатов.

По его словам, у ВСУ "всё хорошо с любым оружием", в том числе дальнобойным.

"Да, конечно, есть проблемные вопросы относительно количества, которое нужно для того, чтобы получить преимущество. У них больше ракет, например. Но мы по-другому их применяем", - добавил глава Генштаба.

Заявления о том, что Россия получит в ответ удары по энергетике, прозвучали и в западных СМИ. Так, в газете The Wall Street Journal вышла статья о том, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов по энергетической инфраструктуре России.

"Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных служб и Пентагона помогать Киеву в проведении таких ударов. Это первый случай, когда администрация Трампа окажет содействие украинским ударам дальнобойными ракетами по энергетическим объектам в глубине территории России", - говорится в статье со ссылкой на источники.

Официально Белый дом этой информации не подтверждал.

Насколько в целом реально массированное поражение Украиной объектов энергетики России?

Украина уже давно атакует дальнобойными дронами энергетические объекты внутри РФ. Как правило, это либо подстанции и ТЭЦ в прифронтовых регионах, либо НПЗ, нефтетерминалы и топливные базы.

По территориям у линии фронта Украина может бить западными ракетами, которые есть на вооружении у ВСУ: "Хаймарсами", ATACMS и Storm Shadow. Причем точно известно, что США разрешают наносить удары по РФ только "Хаймарсами". Подтверждений ударов другими видами ракет нет, их давно по российской территории не запускали, хотя в СМИ в последнее время появилась неофициальная информация о том, что Вашингтон уже снял запрет на удары ими.

Что касается более отдаленных российских регионов, то туда могут доставать только украинские беспилотники.

Периодически появляются данные о том, что у Украины есть свои дальнобойные ракеты типа "Нептуна", "Сапсана" или "Фламинго", но пока не поступало сведений об их массовом применении для поражения объектов в РФ. Поэтому пока в глубь российской территории могут бить только украинские беспилотники. Но у них есть своя специфика: они несут небольшую боевую массу и не могут наносить серьезный ущерб хорошо защищенным объектам. В связи с этим целями для их ударов становятся легковоспламеняющиеся НПЗ и топливные базы, отдельные химические производства, которым могут причинить большой урон даже беспилотники.

Но БпЛА не достаточно, чтобы разрушить российские электростанции, большинство которых проектировали еще в советское время с учетом возможной войны с НАТО. Для их поражения нужны ракеты - и не одна, а много. И то нет стопроцентных гарантий результата, что показал пример российских ударов по украинской энергосистеме, которые до сих пор так и не смогли её полностью разрушить.

Поэтому даже если Украина и получит "Томагавки", которые могут накрывать всю европейскую часть РФ, устроить блэкаут Москве будет не так уж и просто.

Другой вопрос, что "Томагавками" можно бить по все тем же объектам нефтегазовой сферы, и они причинят ей ущерб многократно больший, чем беспилотники. Но в таком случае и ответ РФ может быть более масштабным, чем удары по украинской энергетике.

Подробно о вариантах развития событий в случае передачи Украине "Томагавков" мы писали в отдельном материале.