Запорожская АЭС переведена на резервное питание после отключения последней внешней линии энергоснабжения
Запорожская АЭС отключена от последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения, сообщила назначенная РФ "директор станции по коммуникациям" Евгения Яшина.
По ее словам, станция переведена на резервное питание от дизель-генераторов, все они штатно запущены и работают в нормальном режиме.
Украинский Минэнерго подтвердил, что отключение произошло в 16:56 и что ЗАЭС перешла на питание своих потребностей от дизельгенераторов.
Это существенное нарушение условий нормальной эксплуатации станции, добавили в Минэнерго.
Назначенное РФ "руководство" Запорожской АЭС утверждает, что последняя высоковольтная линия электропередачи станции отключена "в результате огневого воздействия ВСУ".
Напомним, в июле в результате российского обстрела была выведена из строя последняя линия электропередач, соединявшая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.
Ранее мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает совместную эксплуатацию Запорожской атомной электростанции с США и Украиной.
Война в Украине идет 1308-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основные бои идут на днепровско-запорожском направлении. По данным военного паблика Deep State, российские войска продвинулись в районе Новониколаевки и Новоивановки, а также в Сосновке и Березовом. В Запорожской области серая зона расширилась на запад - бои дошли до Новогригорьевки.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.