Запорожская АЭС отключена от последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения, сообщила назначенная РФ "директор станции по коммуникациям" Евгения Яшина.

По ее словам, станция переведена на резервное питание от дизель-генераторов, все они штатно запущены и работают в нормальном режиме.

Украинский Минэнерго подтвердил, что отключение произошло в 16:56 и что ЗАЭС перешла на питание своих потребностей от дизельгенераторов.

Это существенное нарушение условий нормальной эксплуатации станции, добавили в Минэнерго.

Назначенное РФ "руководство" Запорожской АЭС утверждает, что последняя высоковольтная линия электропередачи станции отключена "в результате огневого воздействия ВСУ".

Напомним, в июле в результате российского обстрела была выведена из строя последняя линия электропередач, соединявшая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.



Ранее мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает совместную эксплуатацию Запорожской атомной электростанции с США и Украиной.



Война в Украине идет 1308-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основные бои идут на днепровско-запорожском направлении. По данным военного паблика Deep State, российские войска продвинулись в районе Новониколаевки и Новоивановки, а также в Сосновке и Березовом. В Запорожской области серая зона расширилась на запад - бои дошли до Новогригорьевки.

