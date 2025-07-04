В результате российского обстрела была выведена из строя последняя линия электропередач, соединявшая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.

Об этом сообщает государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" на официальном сайте.

По информации "Энергоатома", из-за полного блэкаута станция перешла на питание от аварийных дизель-генераторов.

"Это тяжёлое нарушение условий нормальной эксплуатации, угрожающее развитием аварии!" – говорится в сообщении.

Об отключении ЗАЭС от внешнего энергоснабжения и о переходе на питание от генераторов заявило и назначенное россиянами "руководство" станции.

Вскоре стало известно, что электроснабжение ЗАЭС восстановлено, линия 750 кВ "Днепровская" введена в работу, заявляет назначенное РФ "руководство" станции.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено. По его словам, АЭС оставалась без внешних источников энергии в течение трех с половиной часов.

Ранее появилась информация, что россияне строят плавучую насосную станцию для водоснабжения Запорожской АЭС и планирует её перезапуск.

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