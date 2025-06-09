Россия начала строительство плавучей модульной насосной станции для водоснабжения захваченной Запорожской АЭС, подготовив план ее перезапуска.

Об этом сообщает российский портал Neftegaz.Ru со ссылкой на руководителя компании "Росатом" Алексея Лихачева.

По его словам, насосная станция позволит России полностью решить проблему водоснабжения во время перезапуска ЗАЭС.

Как сказал Лихачев, водоснабжение является одним из ключевых вопросов, требующих отдельного решения. Проблемы с водоснабжением станции возникли после разрушения плотины Каховского водохранилища. Сейчас безопасность объекта обеспечивают за счет 11 подземных скважин грунтовых вод, построенных "Росэнергоатомом". Плавучая модульная насосная станция будет иметь мощность до 80 тыс. м³/ч и полностью закроет проблему водоснабжения.

Также "Росатом" подготовил комплексный план поэтапного ввода Запорожской АЭС в эксплуатацию. В настоящее время документ проходит согласование в правительстве и Министерстве энергетики России. План включает восстановление электросетей и юридическую работу. Однако реализовать созданный проект можно будет только при полном устранении военных угроз.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии сообщил, что отсутствие воды для охлаждения является одной из причин, почему в настоящее время невозможно восстановить работу ЗАЭС. Второй причиной он назвал стабильное электроснабжение.

При этом РФ уже строит линии электропередач на захваченных территориях Украины, чтобы подключить ЗАЭС к своей энергосистеме.