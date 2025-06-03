Глава МАГАТЭ считает, что Запорожскую АЭС нельзя запустить в ближайшее время
Восстановить работу Запорожской АЭС сейчас невозможно.
Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью агентству Reuters.
По словам Гросси, для запуска Запорожской АЭС, находящейся под контролем России, сейчас нет необходимых условий: нет воды для охлаждения и стабильного электроснабжения.
Он отметил, что для возобновления работы станции потребуется перекачка воды из Днепра, а также тщательная проверка оборудования, не работавшего три года.
Хотя Россия хочет запустить АЭС, это в ближайшее время невозможно, подчеркнул Гросси.
Он также отметил, что российские специалисты технически способны обеспечить перезапуск, но вопрос их сертификации имеет политический характер.
Кроме того, по словам Гросси, МАГАТЭ испытывает сложности с безопасным доступом к станции через территорию, контролируемую Россией.
Напомним, ранее американская газета The New York Times писала, что Россия строит линии электропередач на оккупированной территории Украины, чтобы подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не допустит, чтобы Запорожская АЭС работала на россиян.