Восстановить работу Запорожской АЭС сейчас невозможно.

Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью агентству Reuters.

По словам Гросси, для запуска Запорожской АЭС, находящейся под контролем России, сейчас нет необходимых условий: нет воды для охлаждения и стабильного электроснабжения.

Он отметил, что для возобновления работы станции потребуется перекачка воды из Днепра, а также тщательная проверка оборудования, не работавшего три года.

Хотя Россия хочет запустить АЭС, это в ближайшее время невозможно, подчеркнул Гросси.

Он также отметил, что российские специалисты технически способны обеспечить перезапуск, но вопрос их сертификации имеет политический характер.

Кроме того, по словам Гросси, МАГАТЭ испытывает сложности с безопасным доступом к станции через территорию, контролируемую Россией.

Напомним, ранее американская газета The New York Times писала, что Россия строит линии электропередач на оккупированной территории Украины, чтобы подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не допустит, чтобы Запорожская АЭС работала на россиян.