Специальный представитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог фактически подтвердил, что США хотят получить контроль над Запорожской АЭС в рамках переговоров об Украине.

Об этом Келлог сказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, США ведут обсуждения будущего управления станции и стремятся "помогать" в ее эксплуатации.

Ранее сегодня другой спецпредставитель Белого дома Стивен Уиткофф сказал, что Запорожская АЭС является одним из ключевых вопросов в переговорах с Украиной и РФ.

Напомним, в публиковавшемся СМИ "плане Трампа" по Украине также фигурировала Запорожская АЭС. Там утверждалось, что американцы хотят получить над ней контроль для снабжения электроэнергией территорий Украины, подконтрольных как Киеву, так и Москве.

Владимир Зеленский заявил, что передача ЗАЭС во владение Штатам невозможна.

В свою очередь в "Росатоме" говорили, что Россия готова обсудить с США американское присутствие на Запорожской АЭС в рамках мирного процесса.

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