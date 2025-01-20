Россияне строят высоковольтные линий электропередач из Ростовской области к Запорожской АЭС
Россияне строят высоковольтные линии электропередач из Ростовской области в Запорожскую АЭС.
Об этом сообщает бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, строительные работы продвигаются быстро: опоры ЛЭП уже установлены в село Осипенко, что свидетельствует об активной подготовке к завершению проекта.
Напомним, недавно Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о введении новых санкционных мер против контролируемой россиянами Запорожской АЭС.
Война в Украине идет 1062-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 января 2025 года в обновляемом онлайне.
Накануне украинские военные сообщили, что российские войска захватили населенный пункт Котлино под Покровском в Донецкой области. По данным карты военного телеграм-канала Deep State, часть Котлино еще находится под контролем ВСУ. От этого села на северо-запад уже нет населенных пунктов до трассы Покровск-Павлоград.
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