Россияне строят высоковольтные линии электропередач из Ростовской области в Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, строительные работы продвигаются быстро: опоры ЛЭП уже установлены в село Осипенко, что свидетельствует об активной подготовке к завершению проекта.

Напомним, недавно Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о введении новых санкционных мер против контролируемой россиянами Запорожской АЭС.

Война в Украине идет 1062-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные сообщили, что российские войска захватили населенный пункт Котлино под Покровском в Донецкой области. По данным карты военного телеграм-канала Deep State, часть Котлино еще находится под контролем ВСУ. От этого села на северо-запад уже нет населенных пунктов до трассы Покровск-Павлоград.

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