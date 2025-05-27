Россия строит линии электропередач на оккупированной территории Украины, чтобы подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Как пишет издание, снимки со спутника свидетельствуют о плане России по перезапуску захваченной атомной электростанции.

"Это четкое свидетельство намерения Москвы перезапустить и эксплуатировать автономный объект, несмотря на риски и призывы решить вопрос статуса станции в рамках мирных переговоров", - пишет издание.

В частности, газета The New York Times получила спутниковые снимки из отчета Greenpeace, которые показывают, что с начала февраля Россия строит более 50 миль линий электропередач и опор между оккупированными украинскими городами Мариуполь и Бердянск, вдоль побережья Азовского моря.

Учитывая место и направление работ, GreenPeace заявил, что цель проекта заключалась в подключении новых линий электропередач к большой подстанции неподалеку от Мариуполя. Эта подстанция была соединена с Запорожской атомной электростанцией, расположенной примерно в 140 милях к западу.

"План Путина по перезапуску Запорожской атомной электростанции зависит от обеспечения новых линий электропередачи - это первое физическое доказательство этих планов", - сказал специалист по ядерной энергетике GreenPeace-Украина Шон Берни.

Сейчас точные планы россиян по ЗАЭС остаются непонятными: стремятся ли они эксплуатировать станцию в послевоенной Украине или делать это во время боевых действий.

Однако России необходимо будет построить еще несколько линий, чтобы подключить Запорожскую электростанцию к собственной энергосистеме, а этот процесс займет определенное время.

Ранее бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что Запорожская АЭС может быть уже подключена к российской энергосистеме.

Напомним, Зеленский говорил, что не допустит, чтобы Запорожская АЭС работала на россиян.