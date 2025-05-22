Запорожская атомная электростанция может быть уже подключена к российской энергосистеме.

Об этом заявил бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, строительство ЛЭП к АЭС может быть на "финальной стадии".

Андрющенко отметил, что там была построена новая магистраль через Мариупольский район и распределительный узел продуктопровода вместе с компрессорной станцией.

"С учетом планов (в том числе, но не исключительно) модернизации, в частности, Херсонщины, выглядит так, что Запорожская АЭС если уже не включена в систему энергетики РФ, то остаются считанные недели", - пишет Андрющенко.

Ранее Андрющенко сообщил, что россияне строят высоковольтные линии электропередач из Ростовской области в Запорожскую АЭС.

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