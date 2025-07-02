Россияне прорвали оборону украинских войск в центре села Каменское на Запорожском направлении.

Об этом пишет военный телеграм-канал Deep State, который сегодня фиксировал там продвижение РФ.

"На прошлой неделе обстановка вокруг села начала осложняться, и противник добился продвижения. Ему удалось прорвать оборону в центре населённого пункта и начать попытки продвинуться в северную часть, а также проникать и накапливаться в юго-западной части села", - пишет паблик.

Хотя скопление сил РФ в этом районе было замечено заранее, это не помогло предотвратить наступление.

Россияне "искали слабые места, штурмовали малыми группами пехоты, но в последнее время такие действия усилились и стали острее". Паблик намекает, что позиции не смогли удержать подразделения теробороны. Также он пишет о "ложных докладах" обстановки наверх.

"Если говорить о целях российских войск в этом районе, то конкретно в Каменском они малоперспективны, поскольку даже занятие высот за селом не принесёт стратегических преимуществ. Местность здесь холмистая, что серьёзно затрудняет действия пехоты, особенно в условиях активного применения дронов... Если говорить о более масштабных планах, то они сводятся к сокращению дистанции до города Запорожье, но это расстояние всё ещё остаётся значительным", - пишет Deep State.

Отметим, ранее представители украинского командования говорили как раз обратное: что занятие высот вокруг Каменского позволить россиянам эффективнее добивать до южных окраин Запорожья.

Война в Украине идет 1225-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play