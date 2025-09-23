Во вторник, 23 сентября, в Украине идет 1308-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

8.47 Ночью был удар по Дружковке Донецкой области. Местные паблики сообщали о перебоях со светом.

Власти удар не комментировали.

8.18 Ночью был ракетный удар по центру города Татарбунары в Одесской области.

Возник пожар в пяти торговых киосках, который был ликвидирован. Повреждены здания гостиницы, "Укрпочты", "Укртелекома", дома культуры, центра предоставления административных услуг и несколько автомобилей.

Погибла одна женщина, трое человек получили травмы.

7.57 Запорожье вчера ночью снова атаковали авиабомбами.

Был прилёт как минимум пяти КАБ. Целью стало промышленное предприятие, сообщают власти.

7.54 С утра продолжилась атака беспилотников на Москву.

Всего, судя по словам мэра Собянина, сбито 32 дрона.