Президент США Дональд Трамп провёл двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН и сделал серию жёстких заявлений о России, НАТО и энергетической торговле Европы с РФ. На брифингах и в ответах на вопросы он призвал союзников по альянсу сбивать российские самолёты-нарушители, пообещал позже ответить, "доверяет ли он по-прежнему Путину", а также заявил, что готов давить на Будапешт по вопросу закупок российской нефти.

Во время встречи с Зеленским Трампа спросили, должны ли страны НАТО сбивать российские самолёты, если те входят в их воздушное пространство.

"Да", - лаконично ответил президент США, подчеркнув, что речь идёт о защите суверенного неба союзников. При этом на уточняющий вопрос, поддержит ли Вашингтон союзников в случае эскалации после такого инцидента, Трамп ушёл от прямого ответа, сказав, что это "зависит от обстоятельств".

Говоря о личной оценке намерений Владимира Путина, Трамп заявил, что даст ответ, "доверяет ли он всё ещё Путину, примерно через месяц".

Отдельный блок заявлений президента США касался санкций. Трамп вновь публично потребовал от европейских союзников полностью прекратить закупки российской нефти и добавил, что собирается обсудить это напрямую с венгерским премьером Виктором Орбаном, чтобы тот "перестал покупать российскую нефть". На фоне этих слов он продолжил линию давления на ЕС: по его версии, эмбарго со стороны НАТО - ключ к ужесточению американских мер против Москвы.

Будапешт, в свою очередь, уже дал понять, что отказаться от российской нефти не готов.

Оценивая динамику войны, Трамп заявил, что "Россия не выглядит столь выдающейся" и что конфликт "похоже, не закончится ещё долго". По его словам, "наибольший прогресс" состоит в том, что российская экономика "в ужасном состоянии", она "рушится", а Украина "очень хорошо справляется с тем, чтобы остановить эту очень большую армию".

В своей речи на Генассамблее Трамп также назвал Китай и Индию "главными спонсорами" войны из-за продолжающихся закупок российской нефти - тезис, который он увязал с призывом к Европе "перекрыть" энергопотоки из РФ.

Наконец, отвечая на вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины, Трамп заявил, что обсуждение этого вопроса "пока преждевременно", но тема будет подниматься на переговорах.

Ранее в тот же день Трамп резко раскритиковал ООН за "неэффективность", но на встрече с генсеком Антониу Гутерришем заверил, что США на 100% поддерживают организацию.