Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в ООН, что "все уже понимают, что военного решения конфликта в Украине не будет", а переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина "дали надежду" на урегулирование путем переговоров.

Между тем Трамп сообщил, что встретился и обнялся с президентом Бразилии на полях Генассамблеи ООН. Он анонсировал их двухстороннюю встречу на следующей неделе.

"Я нравлюсь ему. Он нравится мне… У нас химия случилась", - сказал Трамп.

В то же время он озвучил угрозу: "Бразилия ведет себя неправильно. У них будут трудности. А не будет их только, если они будут сотрудничать с нами", - отметил он.

Напомним, что недавно в Бразилии посадили бывшего президента Болсонару, который открыто поддерживает Трампа. Президент США ввел высокие тарифы в отношении Бразилии.

В июле Трамп ввёл 50% пошлины на товары из Бразилии, чтобы остановить процесс над бывшим президентом.

Болсонару был президентом страны с 2019 по 2023 год, затем его сменил Лула да Силва. В январе 2023 года сторонники Болсонару, не согласные с его поражением на выборах, устроили акции протеста и беспорядки в столице страны. Они попытались захватить правительственные здания. Протесты были подавлены полицейскими.