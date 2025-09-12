Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару коллегия из пяти судей Верховного суда страны приговорила к 27 годам тюремного заключения по делу о попытке государственного переворота.

Об этом сообщает бразильское издание G1.

По версии следствия, в период с конца 2022 года по начало 2023 года бывший президент с помощниками и военными пытались удержать Болсонару у власти, свергнув новоизбранного президента Луиса Инасиу Лулу да Силву и захватив государственные учреждения. Болсонару и еще семь человек также признали виновными в создании преступной организации, насильственном уничтожении демократического правового государства, нанесении ущерба и повреждении памятника архитектуры.

Обвинения ему объявили меньше года назад, в ноябре 2024-го. Сейчас 70-летний политик находится под домашним арестом и собирается подавать апелляцию на вердикт суда.

На приговор отреагировал президент США Дональд Трамп, назвав его ужасным и добавив, что "очень недоволен".

В июле Трамп ввёл 50% пошлины на товары из Бразилии, чтобы остановить процесс над бывшим президентом.

Болсонару был президентом страны с 2019 по 2023 год, затем его сменил Лула да Силва. В январе 2023 года сторонники Болсонару, не согласные с его поражением на выборах, устроили акции протеста и беспорядки в столице страны. Они попытались захватить правительственные здания. Протесты были подавлены полицейскими.

Зимой 2023 года Болсонару подавал заявку на оформление шестимесячной гостевой визы США, так как считал, что дома ему находиться опасно.