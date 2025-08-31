Бразилия хочет собрать внеочередной саммит БРИКС, чтобы дать "коллективный ответ" на пошлины президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание Valor Economico.

По данным газеты, подготовкой занимается советник президента Селсу Аморим, недавно обсуждавший тему с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Сам президент страны Лула да Сильва заявляет, что встреча должна стать ответом на введенные Трампом тарифы.

"Вместе с БРИКС мы проведем телеконференцию, чтобы обсудить, что можно сделать для улучшения отношений между странами, которые пострадали", – заявил он.

Со слов бразильского лидера, Трамп пытается вести переговоры с отдельными странами, чтобы ослабить многосторонние механизмы.

"Когда США убегают от многосторонности и пытаются вести переговоры индивидуально, они лишают других возможности договариваться", – сказал Лула.

Напомним, в конце июля Трамп ввел против Бразилии пошлины в размере 50%.

Между тем президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва издавал указ, позволяющий приостановить концессии американским предпринимателям в случае ввода Соединенными Штатами пошлин на бразильские товары в размере 50% с 1 августа.