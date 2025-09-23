Президент США Дональд Трамп выступил на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Его речь транслировали аккаунты Белого дома в соцсетях.

В начале своей речи республиканец пожаловался на неработающий телесуфлер.

"Я не возражаю произнести речь без телесуфлера, потому что он не работает. Несмотря на это, я очень рад быть с вами здесь и говорить больше от своего сердца. Могу лишь сказать, что у ответственного за телесуфлер большие проблемы", - сказал Трамп.

Затем он раскритиковал администрацию Джо Байдена, обвинив ее в том, что она привела США к "ряду катастроф" и достигнутый им в первый срок президентства мир "рухнул". Но теперь США, по его мнению, "нет равных". По словам Трампа, при Байдене над США смеялись, теперь же страну уважают.

Также президент США с трибуны Генассамблеи негативно отозвался об ООН.

"В чем цель ООН? У нее огромный потенциал, но она его не реализует даже близко. Слова пока сильнее дел, они не останавливают войны", - заявил Трамп и добавил, что в своем стремлении останавливать войны по миру он не получал поддержку этой организации.

Глава Белого дома добавил, что в ООН разворовали средства на ремонт здания Секретариата - около 2-4 млрд долларов.

"И так у вас всё", - сказал президент США, обвинив организацию в неэффективности и расточительстве.

Кроме того, он высказался против признания палестинского государства. Он заявил, что это лишь подпитывает конфликт и станет подарком ХАМАС за их "зверства и ужасные преступления".

Он затронул и тему антироссийских санкций, в очередной раз повторив, что США готовы ввести жесткие пошлины против РФ, но чтобы они были эффективными, Европа должна к ним присоединиться.

"Они покупают нефть и газ у России. Мы сегодня обсудим это с европейскими странами, которые сейчас присутствуют здесь", - сказал президент США.

Что касается войны в Украине, то он признался, что рассчитывал завершить ее быстрее благодаря хорошим отношениям с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Все думали, что Россия выиграет в этой войне за три дня, но этого не произошло. Это должно было быть лишь небольшим столкновением. Это не прибавляет России престижа. Это делает ее плохой. Независимо от того, что будет дальше, это должно быть делом нескольких дней, точно меньше недели", — сказал Трамп.

Он назвал Китай и Индию "основными спонсорами" этой войны из-за закупок энергоресурсов у РФ, а закупку Европой нефти и газа у РФ - позорной.

"Я не могу делать то, что делают они. Они покупают нефть и газ у России, пока воюют с Россией. Для них это позор, и могу вам сказать, для них было очень неловко, когда я об этом узнал", - заявил президент США.

Еще он коснулся темы нелегальной миграции. Он считает, что страны Европы "катятся в ад" из-за массовой иммиграции.

"Европу захлестнула волна нелегальных мигрантов, как никогда раньше, и никто ничего не делает, чтобы это остановить. В Лондоне ужасный мэр. Город сильно изменился. Они хотят шариатский закон... Мигранты платят убийствами и насилием за добро. У каждой страны должно быть право защищать свои границы, иметь свою культуру замечательно", - отметил Трамп.

Также президент США назвал христианство одной из самых преследуемых религий и призвал защищать христиан и те ценности, которые делают "наши страны особенными".

Так, Трамп призвал защищать свободу выражения мнений и слова и свободу вероисповедания.

Затронул президент США и тему изменений климата. Он назвал утверждения об изменении климата "величайшей ложью всех времен".

"Углеродный след - это миф, придуманный людьми со злыми намерениями, и они идут по пути тотального уничтожения", - считает Трамп.

Он добавил, что изменения климата не существует.

"Если вы оглянетесь на несколько десятилетий назад, в 1920-х и 1930-х годах, они сказали, что глобальное охлаждение убьет мир. Мы должны что-то сделать. Затем они сказали, что глобальное потепление убьет мир. Но потом начало становиться прохладнее. Все эти прогнозы, сделанные Организацией Объединенных Наций, были неправильными. Они были сделаны глупыми людьми. Если вы не уйдете от этого зеленого мошенничества, ваша страна потерпит неудачу. И я действительно хорош в прогнозировании вещей, вы знаете", – заявил президент США.

Напомним, в США сейчас находится Владимир Зеленский, который должен встретиться с Трампом.