Президент США Дональд Трамп снова заявил о "разочаровании" российским главрй Владимиром Путиным и пообещал снижать цены на нефть. Таким образом он надеется "автоматически" остановить войну в Украине.

Об этом Трамп заявил в ходе своего выступления.

По его совам, если цены на нефть снизятся, остановка военных действий гарантирована.

"Я делал всё. И всё, что вы слышали, было: "Мы будем бурить". И мы усердно работали. И теперь делаем это вдвое больше, чем кто-либо другой. И мы действительно снижаем цены. И мы хотим, чтобы это автоматически остановило войну с Россией и Украиной. Если цены снизятся ещё немного, это остановит её. Я очень разочарован в президенте Путине, но, знаете ли, они проигрывают, убивают по 5000 человек в неделю и больше", - сказал президент США.

Ранее западные СМИ писали, что созданный Россией огромный теневой флот нивелирует последствия западных санкций, что может иметь долгосрочные последствия для мировой экономики.

Также сообщалось, что Трамп намеренно выдвинул Европе нереальные условия, чтобы избежать давления на главу Кремля Владимира Путина.