В ближайшие месяцы Индия продолжит закупку российской нефти, несмотря на торговые переговоры требующего отказаться от поставок энергоресурсов из РФ президента США Дональда Трампа и премьер-министра Нарендры Моди.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ожидается, что поставки продолжатся в ноябре и декабре, хотя объёмы ввозимой нефти могут быть ниже пиковых значений, наблюдавшихся в последние годы, сообщают источники агентства. Спрос на российскую сырую нефть в Индии восстанавливается после сезона муссонов.

После введения Трампом пошлин поток российской нефти в Индию действительно сократился в первые недели августа. Этому способствовали и удары украинских беспилотников по российским НПЗ. За прошлую неделю уровень поставок упал до минимума за почти два года и составил миллион баррелей в сутки.

Однако после потепления отношений Трампа и Моди Индия планирует нарастить поставки. Источники говорят, что власти не давали крупным государственным и частным НПЗ приказа прекратить поставки, но ситуация может измениться в ближайшие месяцы по мере продвижения торговых переговоров и поиска Индией возможных компромиссов.

На днях в Венгрии заявили, что страна не откажется от закупок российской нефти.

Что касается торгового соглашения Индии и США, то неделю назад сообщалось, что государства близки к его заключению.