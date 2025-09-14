Президент Украины Владимир Зеленский не исключил нанесение удара по порту РФ Усть-Луга в Ленинградской области, откуда развозят нефть.

Об этом верховный главнокомандующий заявил в своём традиционном вечернем обращении.

Так Зеленский прокомментировал недавние удары ВСУ по нефтяному терминалу в Приморске той же Ленинградской области.

"Благодарю спецназ СБУ, который в последние дни очень качественно отработал по Приморску. Крупнейший нефтяной терминал России на Балтийском море. Есть существенные повреждения, всё проверено. И это ощутимо для врага. Наши спецназовцы держат в поле зрения также порт Усть-Луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок", – сказал Зеленский.

Напомним, что в Приморске дроны повредили два танкера "теневого флота" РФ и остановили работу нефтетерминала.

Война в Украине продолжается 1299-й день. Последние новости с ключевыми событиями 14 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Экс-премьер Британии Борис Джонсон посетил Одессу. Армия РФ продолжает наступление в Днепропетровской области, продвигаясь сразу на четырёх участках. Президент США Дональд Трамп завлял, что может ввести в отношении России пошлины, жёсткие санкции против её банков и принять меры в отношении продажи российской нефти. В Беларуси, а также западных регионах РФ проходят крупнейшие учения "Запад-2025".

