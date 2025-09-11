Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия готова выполнить договоренности с США по урегулированию украинского конфликта. Однако, по его мнению, завершение войны зависит от стран Европы и украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом Лукашенко заявил, принимая с докладом постпреда Беларуси в ООН Валентина Рыбакова,

"Россия готова выполнить договоренности, достигнутые с американцами. Мы уже обсуждали это с президентом России Владимиром Путиным. Вопрос за европейцами и Зеленским", – сказал белорусский президент.

Лукашенко добавил, что лидеры стран Европейского союза и президент Украины надеются выиграть войну, но считает, что это невозможно.

Напомним, что Лукашенко провел в Минске встречу с делегацией во главе с представителем президента США Джоном Коулом. После этой встречи президент Беларуси призвал Дональда Трампа продолжать попытки остановить войну в Украине.

Между тем глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио назвал американского президента Дональда Трампа единственным, кто может вернуть мир в Центральную Европу.