Президент США Дональд Трамп продолжит свои усилия по завершению войны в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, сообщил сам глава венгерской дипломатии в соцсети X.

Как заявил Сийярто, во время разговора он назвал Дональда Трампа единственным лидером, способным вернуть мир в Центральную Европу, подчеркнув поддержку Венгрии, в отличие от ряда европейских политиков.

"Только что провёл долгий разговор с госсекретарём Марко Рубио, в ходе которого поблагодарил его за мирные усилия Дональда Трампа и правительства США. Трамп – единственный лидер, обладающий силой вернуть мир в Центральную Европу, и, в отличие от некоторых европейских политиков, Венгрия твёрдо поддерживает его миссию. Госсекретарь Рубио заверил меня, что президент Трамп не откажется от своих усилий, и это даёт настоящую надежду на то, что эта разрушительная война наконец может закончиться", – написал глава МИД Венгрии.

Напомним, на днях Трамп обвинил Россию в том, что она оттягивает решение по войне в Украине.

Перед этим президент США говорил, что положил конец семи войнам, и украинский конфликт ждет "то же самое".