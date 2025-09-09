Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она оттягивает решение по войне в Украине.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами.

Также Трамп заявил, что решение конфликта в Украине казалось ему "самым простым" из всех, но ситуация осложнилась из-за "взаимной вражды" на уровне лидеров враждующих сторон.

В то же время президент США добавил, что по-прежнему решительно настроен добиться урегулирования украинского конфликта.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что пока не готова анонсировать проведение нового звонка между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

"У меня нет телефонных разговоров для оглашения между президентом и другими иностранными лидерами", – сказала Ливитт на брифинге в ответ на напоминание о заявлении Трампа, что он готов вскоре поговорить с Путиным.

Ранее спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Россия "обостряет ситуацию" ударом по Киеву и Кабмину.

Также сообщалось, что Белый дом рассматривает новые санкции против России после удара по Киеву.