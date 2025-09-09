Трамп обвинил Россию в затягивании войны в Украине. Белый дом не знает, когда президент США позвонит Путину
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она оттягивает решение по войне в Украине.
Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами.
Также Трамп заявил, что решение конфликта в Украине казалось ему "самым простым" из всех, но ситуация осложнилась из-за "взаимной вражды" на уровне лидеров враждующих сторон.
В то же время президент США добавил, что по-прежнему решительно настроен добиться урегулирования украинского конфликта.
Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что пока не готова анонсировать проведение нового звонка между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.
"У меня нет телефонных разговоров для оглашения между президентом и другими иностранными лидерами", – сказала Ливитт на брифинге в ответ на напоминание о заявлении Трампа, что он готов вскоре поговорить с Путиным.
Ранее спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Россия "обостряет ситуацию" ударом по Киеву и Кабмину.
Также сообщалось, что Белый дом рассматривает новые санкции против России после удара по Киеву.