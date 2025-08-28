Посольство США в Украине после ударов по Киеву напомнило о призыве американского президента Дональда Трампа к переговорам Украины и России.

Соответствующее заявление посольство опубликовало в соцсети X.

"Вчера вечером российские атаки в Киеве снова затронули гражданские объекты, включая украинские дома и здания, в которых размещаются представительство ЕС и Британский совет. Удары по гражданским объектам неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям. Что касается этой войны, президент Трамп ясно дал понять: убийства должны прекратиться, и обе стороны должны стремиться к достижению решения путём переговоров", – говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп "недоволен, но не удивлен" последними обменами ударами Украины и РФ.

"Россия атаковала Киев, а Украина ударила по нефтеперерабатывающим заводам", – сказала Ливитт на брифинге.

"Путин и Зеленский не готовы сами завершить эту войну. Трамп позже сделает некоторые дополнительные заявления на этот счет", – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, Зеленский сообщил, что в Киеве этой ночью были удары по турецкому предприятию, по посольству Азербайджана, представительству Евросоюза, Британскому совету, по жилым массивам.

Ранее стало известно, что в Киеве ночью россияне ударили по заводу турецких беспилотников Bayraktar.