В Киеве сегодня ночью был четвертый удар по заводу турецких беспилотников Bayraktar за последние полгода, было зафиксировано два прилёта.

Об этом сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич и публикует фото.

По его данным, завод еще не был запущен, однако большинство производственных мощностей уже было подготовлено.

"Зафиксировано два попадания - производственные мощности получили серьезные повреждения. Несмотря на войну и предварительные атаки, компания продолжала вкладывать десятки миллионов собственных средств, обучать персонал и готовить производство. Большинство мощностей уже было почти готово, основной персонал завершил обучение", - пишет Зинкевич.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Киев ракетами и дронами. Последствия атаки зафиксированы более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

По последним данным, из-за атаки РФ в столице погибли 18 человек, среди них 4 ребенка.

Также ночным обстрелом повреждено здание миссии ЕС и офис Британского Совета.

Война в Украине идет 1282-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2025 года в обновляемом онлайне.