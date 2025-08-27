Ночью Россия атаковала Сумы. В городе пропали свет и вода.

Об этом сообщили исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь и городские коммунальные службы.

Повреждены объекты инфраструктуры. В городе частично отсутствует электричество, движение обеспечивают только автобусы, заявили в КП “Электроавтотранс”.

“Из-за обесточивания подкачивающих насосов водоснабжение верхних этажей многоэтажек будет отсутствовать. Подача воды в обычном режиме возобновится после стабилизации электроснабжения”, - отметили в горводоканале.

Напомним, недавно Россия нанесла массированный удар по Украине крылатыми ракетамы и дронами, одним из основных направлений атаки стал запад страны.

Война в Украине идет 1281-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военный паблик Deep State сообщил, что армия РФ захватила посёлки Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Украинское командование потерю обоих сёл отрицает. Также Deep State зафиксировал существенное продвижение российских войск под Константиновкой в Донецкой области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.