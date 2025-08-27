В среду, 27 августа, в Украине идет 1281-й день войны с Россией.

10.00 В Раде предлагают смягчить наказание для военных за отказ выполнять приказ.

Правоохранительный комитет рассмотрит законопроект 13452 авторства своего председателя Ионушаса и других депутатов.

Им предлагается дать суду возможность назначать более мягкое наказание, чем от 5 до 10 лет тюрьмы, или наказание с испытательным сроком за совершение военнослужащим неповиновения.

Это касается также СОЧ и дезертирства.

9.43 Уиткофф фактически подтвердил, что российские предложения по миру включают передачу РФ Донецкой области.

"Россия положила на стол мирное предложение. Оно включает Донецк. Это может быть не то, что могли бы принять украинцы, но большего прогресса у нас до сих пор не было", - сказал спецпредставитель Трампа в эфире Fox News.

9.23 Продвижение ВСУ в Сумской области связано с переброской оттуда российских войск на другие направления, пишет военный обозреватель Богдан Мирошников.

По его данным, с севера войска перемещаются в основном в Донецкую и Запорожскую области, а некоторые подразделения - на купянское и боровское направления. Он называет это "стратегической перегруппировкой".

"Наши воины в это время пытаются улучшить позиции там, где это возможно. На Сумщине, конечно, есть успехи с нашей стороны, и, возможно, будут дальше, потому что враг чуть ли не 70% резервов снял и 20% основных сил. А так глобально, враг готовится к осенней кампании, которую может начать уже через несколько недель. При этом не теряя нынешних темпов наступательных действий", - пишет Мирошников.

Он прогнозирует, что основные наступления РФ будет проводить на Покровск, Северск, Лиман, Купянск, Константиновку и Орехово, "а там уже по "старой схеме" – где будет выходить, там и будут концентрировать основные усилия".

8.49 Кабмин все еще не опубликовал постановление об открытии границ для 18–22-летних парней. Без чего новые правила в силу не вступят.

Также изменения не внесены в Порядок пересечения границы гражданами Украины (последняя правка в него, согласно сайту Верховной Рады, была сделана в марте, см. скриншот).

Нардеп Гончаренко связвает это с тем, что изменения в постановление Кабмина о границах еще даже не написаны. По его информации, постановление "прямо сейчас пишут".

"Кабмин просто проголосовал за что-то, неизвестно что, а теперь пытается оформить это в постановление. Это конец государственного управления. Хуже уже не будет", - добавил Гончаренко.

8.28 Удар по энергетическому предприятию зафиксирован ночью под Полтавой.

В результате обстрела пострадали админздание, транспорт и оборудование, на территории предприятия возникли пожары.

Зафиксированы падения обломков и прямые попадания, сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Когут.

Местные паблики писали о взрывах и пожаре в Диканьке.

8.00 Ночью Россия атаковала Сумы, в городе пропали свет и вода.

Повреждены объекты инфраструктуры. В городе частично отсутствует электричество, движение обеспечивают только автобусы, сообщили в КП “Электроавтотранс”.

“Из-за обесточивания подкачивающих насосов водоснабжение верхних этажей многоэтажек будет отсутствовать. Подача воды в обычном режиме возобновится после стабилизации электроснабжения”, — отметили в горводоканале.