Анализируем итоги 1280-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска захватили два села в Днепропетровской области, сообщает военный паблик Deep State.

Он подтверждает потерб Запорожского, о чем вчера заявляли россияне, но командование ВСУ это опровергало. Также россияне захватили соседнюю Новогеоргиевку и продвинулись к границе рядом в Донецкой области, около Шевченко, пишет паблик.

Но украинское командование потерю обоих сел отрицает.

"Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия врага, который пытается захватить этот населённый пункт. Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка... Информация об оккупации россиянами обоих этих населённых пунктов не соответствует действительности", - говорится в сообщении группировки "Днепр".

Существенное продвижение у РФ и под Константиновкой. Deep State подтверждает российские данные о продвижении в районе Александро-Шультино.

Ситуацию на этом участке вчера описывал украинский военный с позывным "Мучной". По его словам, армия РФ закрепляется в Екатериновке и Щербиновке, пытаясь окружить Клебан-Бык.

"Мучной" описывает ситуацию по населенным пунктам, находящимся в эпицентре боев на направлении.

Екатериновка: армия РФ закрепляется в большей части села, чтобы таким образом накопить ресурсы для дальнейшего удара на Клебан-Бык. ВСУ "отрабатывают" их, но мешает российская артиллерия и авиация, поэтому этим армия РФ пользуется и быстро занимает выгодные рубежи.

Клебан-Бык: сейчас этот населённый пункт в центре противостояния, армия РФ пытается обойти его с разных сторон, чтобы перерезать сообщение и взять село в полукольцо. Постоянные штурмы идут с применением дронов, авиации и тяжёлой артиллерии.

Щербиновка: россияне закрепились в ней, но пока не полностью, тоже планомерно сосредотачивают свои силы + подтягивают БПЛА подразделения, чтобы активно работать по логистике.

Александро-Шультино: село находится под огневым контролем армии РФ, и там идут бои за удержание позиций. Пока за ВСУ остаётся западная часть, всё остальное за россиянами, сейчас населённый пункт в подвешенном состоянии.

Белая Гора: россияне расширяют зону контроля севернее села на 2 км вглубь.

ВСУ скоро потеряют Серебрянское лесничество и соседние территории, пишет военный обозреватель Богдан Мирошников.

"Оборона Серебрянского лесничества подходит к своему завершению. Вместе с этим также подходит к концу оборона плацдарма на восточном берегу реки Жеребец. Это существенно ухудшает позиции для обоих ключевых населённых пунктов к востоку от Краматорско-Славянской агломерации — Северска и Лимана", - считает Мирошников.

По его словам, Северск уже фактически в полуокружении с двух сторон, а если из Серебрянского леса россияне захватят Дроновку — то охват будет уже с трёх сторон.

"Дела там, мягко говоря, не очень. Если не сказать — совсем плохие", - добавляет Мирошников.

На карте ниже - динамика потери территорий на Северско-Лиманском направлении с начала июля.

На южном фронте в "воздушной блокаде" может оказаться Херсон. Главную трассу в областной центр, ведущую из Николаева, официально признали опасной для проезда. Теперь Херсон в "дроновом полуокружении", считает военнослужащий и экс-депутат Игорь Луценко.

Причём произошло это только после удара FPV-дрона по прокурорской машине. Хотя такие удары были и раньше по другим автомобилям, сообщает Луценко.

"Таким образом, основная транспортная артерия, которой питался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении", - комментирует военный.

Он отмечает, что теперь единственная альтернативная дорога по обеспечению Херсона идет через Музыковку на север и находится всего на 8 км дальше той трассы, которая уже находится под ударами российских БПЛА.

"Выводы несложно сделать самостоятельно, последствия прогнозировать – тоже. Дороги на десятки километров вглубь либо уже есть, либо скоро будут непроездными", - пишет Луценко.

Он также пишет, что дальность ударов FPV-дронами постоянно растет. Сейчас это 20-30 километров, но скоро может быть и больше, что потенциально создаст большие проблемы и для других находящихся относительно недалеко от фронта городов таких как Харьков и Сумы.

Он призывает принять системные решения для противостояние этой угрозе на уровне руководства страны.

"РФ выигрывает гонку дронов"

Украинцы рассказали Sky News, что рискуют проиграть России гонку дронов, которые сами же когда-то сделали своим самым эффективным оружием.

Но сейчас преимущество теряется, потому что Россия сумела существенно масштабировать производство. В частности, в ближайшие месяцы РФ сможет запускать по тысяче "Шахедов" за ночь.

Зеленский на днях заявил, что "россияне увеличили количество беспилотников, в то время как из-за нехватки финансирования мы пока не можем масштабировать их".

Россия использует масштаб и количество. Она также первой начала использовать беспилотники на оптоволокне, в чем им оказал значительную помощь Китай - целые фабрики заключили контракты на поставку волокна исключительно в Россию и производят его в огромных количествах. Также Китай ограничивает поставки на внешний рынок микрочипов и других компонентов, жизненно важных для производства беспилотников.

Что же до беспилотников НАТО, поставляемых Украине, то они устарели и стали "бесполезны" на фронте, заявил итальянской газете Corriere della Sera майор ВСУ Сергей из батальона спецназначения "Тайфун".

Он отметил, что РФ сейчас опередила Украину в масштабе производства дронов, а также по ряду технологий. Например, их дроны на оптоволокне летают на дистанцию более 25 км, а украинские – 15 км. "На каждый наш беспилотник россияне запускают десять; кроме того, у них больше людей для патрулирования (экипажей БПЛА - Ред.)", — говорит офицер.

Также украинские волонтеры и военные бьют тревогу по поводу организационных решений российской армии по применению дронов.

Особенное беспокойство у них вызывает российское подразделение беспилотников "Рубикон", которое за короткое время стало одной из самых известных частей армии РФ. Его появление, по признанию украинских экспертов по дронам, радикально изменило баланс сил.

"Я не рассчитывал на появление специализированных дроновых подразделений (“Рубикон” и другие). Нужно признать, они действительно изменили расклад на поле боя", — пишет военный аэроразведчик ВСУ Серж Марко.

Марко отмечает, что "рубиконовцы" не ограничиваются применением FPV-дронов - у них создана целая система работы с "воздухом", которая масштабируется по всей линии фронта.

Под прикрытием зелёных насаждений они вывели в первый эшелон тактические РЛС — как кругового обзора ("Енот-СД"), так и направленные доплеровские радары ("Волна", "Репейник" и др.). Эти средства интегрированы с радиоэлектронной разведкой и РЭБ, что создало качественно новый уровень противодействия украинским дронам. "Зенитные экипажи противника заблокировали растягивание поражения на 2–3 эшелон. У нас начался “крылопад”…", — признаёт разведчик, подчеркивая, что Россия сумела сократить дальность действия украинской беспилотной разведки.

Особенностью работы "Рубикона" стало системное взаимодействие. Российские подразделения используют развитую радиолокационную сеть, РЭР и РЭБ, чтобы фиксировать включение украинских дронов на старте. "Иногда “бабам-ягам” даже не дают взлететь, сбивают FPV-шкой на взлётной площадке ещё до старта… это означает, что они наставили средств РЭР на всех возможных высотах и видят включение наших средств", — пишет Марко. Это также привело к целенаправленной охоте за украинскими операторами: российские дроновые расчёты получают данные о расположении экипажей и уничтожают их приоритетно.

Подразделение действует не только тактически, но и организационно. "Для пилотов ВС РФ сделана методичка, как правильно противодействовать нашим пилотам… Там описано всё, что им нужно знать: от средств до подразделений, с которыми надо координироваться", — отмечает Марко. В украинской армии подобных унифицированных документов, по его словам, нет: алгоритмы рождаются на низовом уровне и не всегда доходят до командиров. Россия же выстроила вертикаль контроля и анализа, где данные радиоперехвата и РЭБ увязываются с ударами дронов, а эффективность работы оценивается системно.

Мария Берлинская, волонтёр и основательница проектов поддержки аэроразведки, характеризует "Рубикон" как одно из самых эффективных новообразований российской армии. "В “Рубиконе” блестящее управление, работают системно, лучший отбор личного состава, подготовка, обеспечение всеми необходимыми средствами. Заливают деньгами", — пишет она. По её словам, за год работы это подразделение уничтожило тысячи единиц техники и дронов, а также нанесло тяжёлые потери украинским операторам.

Главным направлением усилий "Рубикона" стало именно уничтожение украинских операторов беспилотников. "Можно иметь хоть миллиард дронов, но… без операторов дроны не имеют смысла. А операторов нам всё больше выбивают", — пишет Берлинская. Сейчас подразделение активно масштабируется: "Из подразделения в несколько сотен человек их наращивают до тысяч, чтобы перекрыть весь фронт. По моим прогнозам уже к осени мы увидим как минимум 5–6 тысяч специалистов".

В дополнение к "Рубикону" в бой вводятся новые типы беспилотников: FPV с тепловизорами, Х-образные барражирующие боеприпасы, "крылья" в режиме радиомолчания на маяках, оптическая навигация. "Это всё результаты работы системы. А ещё взаимодействия с китайским ВПК, который отрабатывает на нас свои решения", — добавляет Марко.

Таким образом, "Рубикон" стал концентрированным выражением российской стратегии в беспилотной войне. Это не просто отдельные экипажи с FPV-дроном, а целая структура, где разведка, радиоэлектронные средства и боевые расчёты действуют в едином алгоритме. "Все, кто знает, как работает “Рубикон”, сходятся в одном — это очень эффективно. Это система. А у нас на большинстве участков до сих пор махновщина", — резюмирует Берлинская.

"Рубикон" был создан год назад по приказу министра обороны РФ Белоусова. Российские военные паблики пишут, что при создании были сделаны выводы прежде всего из Курской операции ВСУ, где Украина концентрированно применила дроны и РЭБы для быстрого завоевания господства в воздухе и наземного прорыва войск.

Хотя это подразделение открыто упоминается в сводках российского минобороны, однако ни о его структуре, ни о том, кто им командует, никаких данных нет.

При этом российские обозреватели отмечают, что при создании "Рубикона" не стали копировать украинскую структуру беспилотных подразделений, которая формируется во многом "снизу" - а сделали ставку на создание "элитной" организации. И теперь эта структура централизованно масштабирует свои практики по всему фронту.

Украинские эксперты призывают перенимать этот опыт и вводить элементы системности в работу подразделений беспилотников.

Переговоры о гарантиях безопасности

Госсекретарь Рубио и главы МИД стран Европы провели телефонные переговоры и "договорились продолжить сотрудничество в дипломатических усилиях по прекращению войны между Россией и Украиной путем достижения прочного урегулирования на основе переговоров".

Такое заявление опубликовал Госдеп.

Напомним, что Рубио возглавляет усилия по наработке послевоенных гарантий безопасности для Украины. Глава МИД Сибига подтвердил, что с Рубио и европейцами обсуждались гарантии безопасности.

"Я подтвердил позицию Украины, что гарантии безопасности должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными. Они должны быть многоплановыми, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни. Мы все разделяем убеждение, что украинская армия является фундаментальным уровнем любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление является нашим главным приоритетом", - пишет Сибига.

Зеленский позже сообщил, что в течение недели буду еще встречи на эту тему. "Нужно ускорять динамику работы. Оборонительная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время", - заявил президент.

То есть, идут интенсивные переговоры о том, какими могут быть гарантии безпасности в случае установления мира. США ранее уже говорили, что обсуждают этот проект не только с Украиной, но и с Россией.

Зеленский вчера, общаясь в Киеве с министром финансов Германии Клингбайлем, заявил, что гарантии должны включать "сапоги на земле" - войска "великих держав" на территории Украины. Вторая составляющая, по мнению Украины - сильные ВСУ, которые будут развиваться при помощи Запада.

Европа эти условия Киева поддерживает, добавляя к ним свои - участие США в западной военной миссии как минимум в качестве прикрытия с воздуха. Сами американцы пока не давали конкретики по поводу своей роли в этом процессе, но уже заявили, что их войск в Украине не будет (исключает ли это и полеты над украинской территорией, чего требуют в "коалиции желающих", не уточнялось).

Напомним, что российская позиция заключается в том, что войск из стран НАТО на территории Украины вообще быть не должно, а гарантии могут предоставляться членами Совбеза ООН.

На какие уступки пойдут все стороны (и пойдут ли) в ходе ведущихся сейчас переговоров - неизвестно. Как и степень вовлечения Москвы в консультации по гарантиям, которые ведет Рубио. Формально России в этих консультациях нет, из чего можно сделать два предположения.

Первое - общие черты гарантий с Москвой уже согласованы, и США сейчас обсуждают их с Европой и Украиной, приводя к общему знаменателю.

Второе - США, Европа и Украина разрабатывают свой проект гарантий, где, вероятно, постараются так или иначе учесть требования Москвы, после чего проект обсудят с Россией.

Также сегодня прошла информация, что не только по Украине договаривались Трамп и Путин на Аляске.

США и РФ на последних переговорах по Украине обсуждали также энергетические сделки, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Эти сделки предлагаются в качестве стимула, чтобы побудить Кремль согласиться на мир, а Вашингтон - ослабить санкции против РФ.

В частности, обсуждались:

- возможность возврата Exxon Mobil к российскому нефтегазовому проекту "Сахалин-1";

- возможность покупки Россией американского оборудования для своих проектов СПГ, таких как "Арктик СПГ 2", который находится под западными санкциями;

- покупка США атомных ледоколов у России.

Также Вашингтон пытается побудить Россию покупать американские, а не китайские технологии в рамках более широкой стратегии по отчуждению Китая и ослаблению отношений между Пекином и Москвой.

Эти переговоры велись во время визита Уткоффа в Москву в начале августа, в Белом доме с Трампом, а затем "кратко обсуждались" на Аляске.

"Белый дом действительно хотел выпустить громкий заголовок после саммита на Аляске, объявив о крупной инвестиционной сделке", — сказал один из источников. "Так Трамп чувствует, что чего-то добился".

Открытие границ и смерти в ТЦК

Украинским мужчинам до 22 лет могут разрешить выезд за границу уже сегодня, сообщил Зеленский по итогам встречи с премьером Свириденко.

"Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время должны заработать соответствующие возможности", - пишет Зеленский.

Какие именно будут новые правила, он не уточняет.

Тем временем нардеп Гончаренко подал законопроект, предлагающий снять ограничения на выезд для всех мужчин призывного возраста - 18-60 лет. Ранее в Раде появился другой депутатский законопроект - о выпуске за рубеж для юношей до 24 лет (возникновение этих инициатив мы анализировали здесь).

Судя по этой активности, некое послабление пропускного режима впервые за все время войны действительно может состояться.

Тем временем по всей Украине продолжаются скандалы, связанные с деятельностью сотрудников ТЦК.

В Ровенской области трагически погиб местный житель Виталий Сахарук, которого удерживали в Сарненском ТЦК в течение трех дней. Мужчину забрали 21 августа, а родственники узнали о его смерти 23 августа, когда тело уже находилось в морге.

Семья утверждает, что она не получала никакой информации о состоянии Виталия, и лишь после визита в полицию узнала, что мужчине стало плохо, и к нему вызывали скорую.

Военкомат заявил, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Однако вскоре были опубликованы фотографии тела Виталия с множественными травмами, что вызвало сомнения в официальной версии. Мать уверена, что ее сына забили до смерти.

Еще одна смерть произошла в Черкасской области. Там погиб Евгений Кушнир — кропивницкий тренер. Его задержали прямо в маршрутке во время поездки в Киев.

По словам знакомых, мужчина имел законную отсрочку, однако сотрудники ТЦК грубо вытолкнули его из общественного транспорта и посадили в автомобиль.

Официальная версия военкомата гласит, что Кушнир самовольно открыл дверь автомобиля во время движения и выпрыгнул на проезжую часть, получив смертельные травмы. При этом в заявлении отсутствует упоминание о наличии у мужчины отсрочки, а самого Евгения называют солдатом запаса.

В Ужгороде после конфликта с ТЦК уволили и мобилизовали полицейского.

Служащий полиции Иван Белецкий помог ветерану с инвалидностью, которого избили сотрудники ТЦК.

По словам Белецкого, военные жестоко издевались над мужчиной, ставя под сомнение его инвалидность и несколько раз ударяя по голове. Иван зафиксировал эти нарушения на видео, что помогло жертве добиться официальных извинений от военкомата.

Однако после этого полицейское начальство начала давление на Белецкого и его коллегу, которые сохранили запись. В отношении них проводили доскональные проверки, а потом полицейского уволили под предлогом распространения видео через подставной аккаунт.

После увольнения полицейский под предлогом необновления данных попал в розыск ТЦК и был мобилизован. Белецкий заявил, что во время пребывания в ужгородском военкомате ему сломали ребро, а его адвоката задержали.