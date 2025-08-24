Ночью был ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области. Помимо ударов "Шахедами" по Украине, добавились еще обстрелы баллистикой.

Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, говорится об окраинах.

Мониторинговые сервисы сообщили, что баллистическая ракета локально потеряна в пределах Павлоградского района Днепропетровской области.

Предположительно, россияне ударили по городу "Искандером-М". Пока официальной информации по этому поводу нет, как и данных о последствиях взрыва.

При этом за час до удара несколько групп вражеских ударных БпЛА двигались на Павлоград, но потом изменили курс на Днепр.

Там же дроны атаковали Чаплино Синельниковского района.

Напомним, недавно Россия нанесла массированный удар по Украине крылатыми ракетамы и дронами, одним из основных направлений атаки стал запад страны.

Ранее мы писали, что россияне приближаются к тому, чтобы производить более 6000 беспилотников "Шахед" каждый месяц.

