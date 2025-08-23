Россияне приближаются к тому, чтобы производить более 6000 беспилотников "Шахед" каждый месяц.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины американскому телеканалу CNN.

При этом сейчас производство БПЛА в РФ намного дешевле по сравнению с началом войны, когда Москва закупала дроны у Тегерана.

"В 2022 году Россия заплатила в среднем 200 000 долларов за один такой беспилотник. В 2025 году эта цифра снизилась примерно до 70 000 долларов из-за масштабного производства на заводе по производству дронов "Алабуга" в Татарстане", – сообщил источник.

При этом CNN указывает, что оценочные стоимости дронов РФ сильно различаются – американский аналитический центр CSIS считает, что затраты на производство одного Shahed-136 варьируются от 20 000 до 50 000 долларов.

Для сравнения, один перехватчик ракет класса "земля-воздух" может стоить более трёх миллионов долларов.

Ранее служащий ВСУ заявил, что к зиме Россия будет запускать по Украине тысячи "Шахедов" в день.

