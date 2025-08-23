Прошла неделя после встречи на Аляске, где Трамп с королевскими почестями принимал Путина, знаменуя конец дипломатической изоляции президента РФ в западном мире. После встречи президент США объявил о прорыве в переговорах по завершению войны в Украине. Позитивные комментарии дал и Кремль.



СМИ писали, что Трамп поддержал значительную часть требований Путина. В частности – вывод ВСУ со всей Донецкой области, а также то, что для ведения переговоров о мире не нужно прекращение огня (на котором настаивала Украина и ЕС, но теперь Трамп снял это требование, согласившись с позицией РФ).



Путин же снял свое прежнее условие по выводу украинских войск со всей территории Херсонской и Запорожской областей, а также выразил готовность обсуждать гарантии безопасности Украины. Последний момент Уиткофф назвал "переломным".



По прошествии недели общий тон комментариев в западных СМИ предельно скептический. Все пишут о тупике в переговорах.



Сам Трамп вновь заявил о своих уже легендарных "двух неделях", в течение которых он будет ждать результата по переговорам. При этом он не говорит четко - что произойдет, если за две недели никакого результата не будет. Будет ли он предпринимать меры принуждения и если да, то к кому – к России или к Украине?



Оценки о тупике действительно напрашиваются ввиду того, что на данный момент позиции сторон очевидно несовместимы. Украина видит в качестве гарантий безопасности ввод европейских войск при поддержке США. Россия категорически против этого. Кроме того, Киев отвергает основные требования Москвы – вывод войск из Донецкой области, нейтральный статус, русский язык и прочее.



Сойтись эти позиции, теоретически, могут несколькими путями.



Во-первых, вследствие резкого ухудшения положения на фронте или внутри государства для одной из воюющих сторон. Пока такой ситуации не наблюдается. Ни Москва, ни Киев не оценивают на данный момент ситуацию как критическую для себя.



Во-вторых, в силу давления внешних игроков. И вот тут есть очень большое отличие между положением России и Украины.



У Трампа и Запада в целом рычаги давления на РФ ограничены. Прошлые годы показали, что ни санкции, ни массированные поставки оружия Украине критического влияния на позицию Кремля не оказывают. А прямое военное вмешательство Вашингтон исключает из-за угрозы ядерной войны.

У Трампа остается еще некоторые неиспользованные варианты давления. Например, пошлины против стран-покупателей российских энергоносителей, которые он ранее обещал ввести, выдвинув 10-дневный ультиматум Путину. Однако, еще до его истечения, стало понятно, что ни Индия, ни Китай от покупок российской нефти отказываться не намерены и потому введение пошлин могло бы спровоцировать торговую войну США с крупнейшими странами незападного мира, фактически создав глобальный антиамериканский фронт.

По одной из версий именно это и стало причиной того, что Трамп снял свой ультиматум и возобновил переговоры с Путиным. Также периодически всплывает тема с блокадой российских портов военно-морскими силами НАТО. Однако это может быть воспринято РФ как объявление войны и привести к прямому столкновению России и Запада со всеми вытекающими отсюда рисками.



Рычаги давления на РФ есть у Китая. Однако, за все годы войны он ни разу ими не воспользовался для того, чтоб побудить Кремль пойти навстречу требованиям Украины и Запада. И сейчас также пока нет признаков, что Пекин будет как-либо сильно давить на Москву, особенно с учетом нарастающего противостояния США и КНР.

На Украину же у США есть огромный арсенал средств влияния, которому, если он будет применен, Киев долго сопротивляться не сможет.



И один из главных рисков для Зеленского заключается в том, что Трамп может прийти к выводу, что ускорить завершение войны реально только одним способом – жестко надавить на Киев, побудив его принять ключевые российские условия. О том, что президент США уже думает примерно в таком направлении, пишут и ряд западных СМИ.

Надеждой Киева и Европы является то, что Трамп не посмеет столь сильно "подыграть Путину", опасаясь негативной реакции общественного мнения в США и части собственной партии.



Однако, если завершение войны в Украине и восстановление отношений с Россией будут оставаться в центре стратегии Трампа, то никаких вариантов исключать нельзя.



Тем более, что давление не обязательно может быть в форме публичных резких шагов в виде, например, прекращения предоставления разведывательной информации или же введения санкций против руководителей Украины. Оно может быть скрытым, постепенным, но от этого не менее болезненным. Например, под тем или иным предлогом прекратятся поставки ракет к системам "Пэтриот" даже за деньги.



И, сама по себе перспектива такого давления, может оказывать влияние на Киев и его переговорную позицию.



Что касается непосредственно нынешнего переговорного процесса, то он в реальности все ж таки идет, хотя и не быстро. Банковая уже официально подтвердила, что обсуждает с США и Европой гарантии безопасности, модель которых обещают представить до конца следующей недели. Если в этой модели не будет пункта о вводе иностранных войск в Украину, то, теоретически, Москва может его, как минимум, начать обсуждать.



И если вопрос по безопасности согласуют все стороны (хотя гарантий этого, конечно, нет), можно будет приступить ко второму этапу – вопросу территорий. И здесь уже будет ключевым моментом – какие рычаги давления готов применить Трамп, чтоб переговоры по данной теме сдвинуть с мертвой точки.